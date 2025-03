Megszólalnak a magyar gazdaság csúcsvezetői, kövesse percről percre a gazdasági évnyitót!

Fordulni fog az építőipar

„Most ebben a keretrendszerben szeretnénk, hogyha repülőrajtot venne a gazdaság, és azt kell mondanom, hogy nyolc olyan pont van a gazdaságban, ami egyértelműen mutatja a fordulatot.” Ezek közé sorolta „a foglalkoztatás, a reálbérek alakulása, ami lényegébeb tavaly 9 százalékos, idén 5 százalékos reálbérnövekedést jelent.” Emellett a fogyasztás az Európai Unióban az egyik legmagasabb mértékű növekedésben. A kereskedelmi forgalom 4,7 százalékkal emelkedett januárban, a turizmus rekordévet zárt, és a repülőtér forgalma is csúcsot döntött januárban és februárban.

A hitelezési fordulat jelei is láthatók szerinte: „Lakosság hitelezés tavaly éven rekordot mutatott. Mind a lakás hitelezés, mind a fogyasztás hitelezés.” Hozzátette: „A lakás hitelezésben a piaci hitelezés, nem a támogatott hitelezés. Nagyon fontos.” A lakáspiacon több mint 40 százalékos tranzakciós növekedést említett, míg az autópiacon is pozitív tendenciát említett. Az építőiparban is fordulatot vár: „Ha megnézi valaki a rendelésállományokat, ott is 16 százalékos emelkedés, mert azt mutatja, hogy az építőipar fordulni fog.”