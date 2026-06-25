Megszólalnak az alapkezelők, akik már a választások előtt látták, mi fog történni a magyar piacon

„Számítani lehetett a kormányváltásra, illetve arra, hogy ennek hatására egy befektetői optimizmus söpör majd végig a kötvénypiacon és a forint piacán is” – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Szabó Attila, az Equilor Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója. Ennek egyik legfontosabb jele az volt, hogy már 2025 második felében megélénkült, az április 12-i választásokhoz közeledve pedig drasztikusan megemelkedett a magyar állampapírpiacon a külföldi intézményi befektetők aránya.

A magyar eszközök felértékelődését elsősorban az euró bevezetésének ígérete hajtja. Nagyon fontos szempont emellett a magyar kormány és az Európai Bizottság között létrejött megállapodás a korábban zárolás alatt lévő, 16,4 milliárd eurónyi európai uniós forrás feloldásáról. Ez az összeg (ami az éves magyar GDP 7 százalékának felel meg) teljes egészében a következő 3 évben szakadhat rá a magyar gazdaságra.

Pillár Zsolt, az Equilor Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója pedig a magyar eszközök egyes alapokban betöltött szerepe mellett arról is beszélt, hogy hogyan épül fel a befektetési stratégiájuk, és hogyan működik a portfóliókezelés a gyakorlatban.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés.

00:40 Milyen piaci jelei voltak a Tisza Párt választási győzelmének?

04:32 Reális, ami a magyar piacon történik?

09:57 Portfóliókezelés a gyakorlatban, a legfontosabb stratégiák.

21:15 Kockázati szintek és eszközök: a legfontosabb összefüggések.

27:04 Kötvények és forint: tényleg túl erős? Euró, bezúdulnak az uniós pénzek.

37:43 A legjobban teljesítő alapok: mivel lehet most a legtöbb pénzt keresni?

58:29 A mesterséges intelligencia az alapkezelésben.

01:09:07 Elköszönés.

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