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Megszólalnak az alapkezelők, akik már a választások előtt látták, mi fog történni a magyar piacon

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Bár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) június 23-i, 25 bázispontos kamatcsökkentése után gyengült a forint, az április 12-i országgyűlési választások óta sokéves csúcsokat döntött a hazai fizetőeszköz árfolyama. A 10 éves magyar államkötvények hozama eközben lehagyta a lengyelét, és – elsősorban az euró bevezetésének ígérete miatt – folyamatosan szűkül a magyar eszközök kockázati felára. A felértékelődést és a Tisza Párt győzelmét már a választásokat megelőzően árazta a piac, amit az Equilor Alapkezelőnél is előre láttak. 

„Számítani lehetett a kormányváltásra, illetve arra, hogy ennek hatására egy befektetői optimizmus söpör majd végig a kötvénypiacon és a forint piacán is” – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Szabó Attila, az Equilor Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója. Ennek egyik legfontosabb jele az volt, hogy már 2025 második felében megélénkült, az április 12-i választásokhoz közeledve pedig drasztikusan megemelkedett a magyar állampapírpiacon a külföldi intézményi befektetők aránya.

A magyar eszközök felértékelődését elsősorban az euró bevezetésének ígérete hajtja. Nagyon fontos szempont emellett a magyar kormány és az Európai Bizottság között létrejött megállapodás a korábban zárolás alatt lévő, 16,4 milliárd eurónyi európai uniós forrás feloldásáról. Ez az összeg (ami az éves magyar GDP 7 százalékának felel meg) teljes egészében a következő 3 évben szakadhat rá a magyar gazdaságra.

Pillár Zsolt, az Equilor Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója pedig a magyar eszközök egyes alapokban betöltött szerepe mellett arról is beszélt, hogy hogyan épül fel a befektetési stratégiájuk, és hogyan működik a portfóliókezelés a gyakorlatban.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja: 

00:00 Intro, beköszönés.
00:40 Milyen piaci jelei voltak a Tisza Párt választási győzelmének?
04:32 Reális, ami a magyar piacon történik?
09:57 Portfóliókezelés a gyakorlatban, a legfontosabb stratégiák.
21:15 Kockázati szintek és eszközök: a legfontosabb összefüggések.
27:04 Kötvények és forint: tényleg túl erős? Euró, bezúdulnak az uniós pénzek.  
37:43 A legjobban teljesítő alapok: mivel lehet most a legtöbb pénzt keresni?
58:29 A mesterséges intelligencia az alapkezelésben.
01:09:07 Elköszönés.

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