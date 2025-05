Megszólalt a menesztett BKV-vezér

Nem állt üzleti kapcsolatban a BKV-nál működő számlagyár irányítójával, az ügyhöz nincs köze – ezt mondta az Inforádióban Bolla Tibor, akit hétfőn a saját kérésére mentett fel a BKV vezérigazgatói tisztségéből a főpolgármester. Bolla Tibor hangsúlyozta: a személyét ért támadások ellen meg fogja védeni magát, de a BKV és a főváros védelme érdekében ajánlotta fel a lemondását Karácsony Gergelynek.

A 444 írta meg hétfőn, hogy Bolla Tibor közeli barátja, F. Zsolt annak a bűnszervezetnek a feje, amely a BKV-ba is beépült, és a vádlottak vallomása szerint éveken keresztül milliárdokat szívott ki onnan.

Bolla Tibor szerint nem igaz, hogy közösen nyaralt F. Zsolttal, a BKV-t érintő számlagyáros ügy egyik vádlottjával, közösen szórakoztak és közvetve üzleti kapcsolatban is álltak. Bolla az interjúban azt mondta, F. Zsoltot BKV-munkatársként ismerte meg még 2009-ben.

Arra a kérdésre, hogy spontán futott vele össze Balin, aztán meg Sanghajban azt mondta:

Bolla állította, nem emiatt az egy ügy miatt mondott le:

„Folyamatban voltak a vezérigazgatói pályázatok is, voltak támadások orosz metróügyben is, más ügyekben is, és ez olyan mértéket öltött, amelyben úgy ítéltem meg, hogy mivel különböző helyről támadják a főpolgármester urat is és a fővárost is, fel kell ajánlanom a lemondásomat”.