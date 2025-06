Megszólalt a Liverpoolba igazolt felcsúti kapus menedzsere: türelemre lesz szükség

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Welcome to Liverpool Ármin Pécsi pic.twitter.com/uNlh5U5T2a

Inkább abból a szempontból fontos az általa bejárt út, hogy sokkal inkább szem előtt legyenek a magyar játékosok, akik aztán megmutathatják magukat. Kiemelte a Puskás Akadémia szerepét is, amelynél a fiatal játékos rendszeres lehetőséget kapott a bizonyításra.

Az előzményeket érintve úgy fogalmazott, régóta kapcsolatban állnak a Liverpoollal Pécsi Ármin kapcsán is, de konkrétan körülbelül egy hónapja kezdtek el beszélgetni és az elmúlt egy-két hétben vált igazán élessé a helyzet.

“keep dreaming” Armin Pecsi on Instagram. pic.twitter.com/DLliXJASpd

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!