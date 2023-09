Megszólalt a magyar Spar vezetője: tarolnak a saját márkás termékek

Csupán hat ülésen döntenek a sorsunkról ősszel a Tisztelt Házban a honatyák

Hétfőn kezdi meg az Országgyűlés őszi munkáját, a képviselőknek összesen huszonegy ülésnapon kellene részt venniük. Végszavazásra vár Svédország NATO-csatlakozásának ratifikációja, a kormánypárt frakcióvezetője pedig bejelentett egy „szuverenitásvédelmi” törvénycsomagot, melynek része lenne egy Alaptörvény-módosítás is. Emellett a vártnál sokkal rosszabb gazdasági mutatók miatt is újra kell tervezni az ország gazdaságát, ami érintheti az idei és/vagy a jövő évi büdzsét is.