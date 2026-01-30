1p
Megszületett a kormányzati magyarázat a pocsék gazdasági eredményre

A háború és a gyenge német ipar a felelős.

A szomszédunkban zajló háború elhúzódása visszafogja a gazdasági növekedést. A kormány mindent megtesz, hogy a háború negatív hatását semlegesítse, a magyar gazdaság teljesítményét pedig növelje. A kormány a belgazdaságra képes hatni, a fogyasztásösztönző kormányzati intézkedések eredményeképpen 2025-ben 5 százalékkal bővült a fogyasztás, ami 2 százalékponttal húzta fel a GDP teljesítményét. Ezen kormányzati intézkedések nélkül a magyar gazdaság teljesítménye recesszióba fordult volna, ezért ezeket meg kellett lépni. A kormány így képes volt arra, hogy a háború és a gyenge német gazdaság negatív hatásait ellensúlyozza. A kormány – Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére – békegazdaságot épít, mert a magyarok pénzének nem Ukrajnában van a helye, hanem a magyar családoknál, nyugdíjasoknál és a hazai kkv-knál – magyarázza a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy miért lett a repülőrajtból mindössze 0,3 százalékos éves növekedés.

A telekpiacon az elmúlt évben ellentétes folyamatok voltak megfigyelhetők: miközben a kereslet jelentős mértékben élénkült az átlagos négyzetméterár és az abszolút ár is csökkent egy év alatt.

Példátlan konfliktus borzolja a kedélyeket az Egyesült Államokban, amely messze túlmutat azon, mekkora lesz a végén az amerikai alapkamat. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök írása a Privátbankár.hu oldalon.

Továbbra sem látszik fordulat a magyar gazdaságban, a 2024-es, meglehetősen szerény gazdasági növekedési ütemet is sikerült alulmúlnia a GDP-nek a tavalyi évben. A szezonálisan kiigazított, 0,3 százalékos bővülés mértéke, és elsősorban a negyedik negyedév teljesítménye a 2026-os, áthúzódó hatások miatt fontos. A Nemzetgazdasági Minisztérium elsősorban a háborúval indokolta a gyenge adatot, az elemzőktől pedig egy eddig nem látott, 2 százalék alatti előrejelzés érkezett.

Számháború a Kormányinfón a nyugdíjak leszakadásáról és romák szegénységéről

Nagyságrendekkel eltérő számokat mondanak a kormány szereplői arról, mennyivel nőtt a nyugdíjak reálértéke 2010 óta. Gulyás Gergely az Mfor kérdésére azt válaszolta, 48 százalékkal: megnéztük, miért nem érezheti ezt egy átlagos nyugdíjas. A miniszter arra a kérdésünkre is válaszolt, mikor fog egy magyar minimálbéres dolgozó annyit keresni, mint egy montenegrói, vagy egy szlovák, de a számításunk szerinte „bruttó-nettó statisztikai ügyeskedés”. A romák szegénységi mutatóit elvontnak nevezte, szerinte látványos és óriási az előrelépés a cigányság helyzetében.

