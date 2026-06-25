Megszűnik a kekva, újra állami tulajdon lesz a ZalaZONE

Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerül a ZalaZONE járműipari tesztpálya, várhatóan a Tudományos és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt – közölte közösségi oldalán a Tisza Párt zalaegerszegi országgyűlési képviselője. Nagy Márta bejegyzésében azt írta: a Parlamentben egyeztetett Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel, aki a múlt héten látogatást tett a ZalaZONE-ban, és találkozott a tesztpálya szakmai vezetésével.

A képviselő jelezte, hogy a ZalaZONE jelenleg közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként (kekva) működik, így a Tisza-kormány által elfogadott jogszabályok alapján „legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba fog kerülni”. Az átvételt követően jelölik ki a ZalaZONE szakmai irányításáért felelős minisztériumot, „amely valószínűleg a tudományos és technológiai minisztérium lesz, de ez még nincs véglegesen eldöntve”.

A minisztérium első feladata az lesz, hogy alaposan átvilágítsa a ZalaZONE cégeit, gazdálkodását, működését, kihasználtságát és finanszírozását, „mert az előző kormányzat alatt sajnos számos hasonló nagy beruházásnál merült fel a nem megfelelő közpénzfelhasználás gyanúja” – fogalmazott a képviselő.

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A ZalaZONE mint kutatási és fejlesztési infrastruktúra, ha felelősen üzemeltetik, akkor Magyarország és Zala megye tudományos, innovációs és gazdasági életének egyik fontos eleme lehet. „Mindent meg fogunk azért tenni, hogy ez így legyen” – zárta a bejegyzését Nagy Márta.

(MTI)