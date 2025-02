Megtaláltuk az idei Super Bowl legbizarrabb reklámját

Az NFL profi amerikaifutball-bajnokság döntője, a Super Bowl mindig is a legnépszerűbb sportesemények közé tartozott Amerikában: a tavalyi élő közvetítést közel 124 millióan nézhették a Nielsen piackutató cég közönségmérése szerint. Ebből 120 millió ember az egyik legnagyobb amerikai kereskedelmi tévétársaság, a CBS műsorát figyelte. A San Francisco 49ers és a Kansas City Chiefs csapata közötti tavalyi összecsapás egyébként összességében 7,4 százalékkal több nézőt szegezett a képernyő elé, mint a 2023-as döntő.

Nem véletlen, hogy a hirdetők évről évre szó szerint egymást tapossák azért, hogy legalább egy félperces reklámszpotjuk lefuthasson a közvetítés ideje alatt. Még akkor is, ha az ezért elkért összeg szemérmetlen. Idén például a Variety magazin értesülései szerint 30 másodpercért már nyolcmillió dollárt (jelenlegi árfolyamon több mint 3,1 milliárd forintot) kellett kicsengetnie annak a márkának, amelyik termékét a Super Bowl alatt szerette volna népszerűsíteni. Ám a piacvezető hirdetők még ennek a többszörösét is szemrebbenés nélkül kifizetik a hosszú távú haszon reményében, mivel az évben nem sok hasonló kaliberű és presztízsű sportesemény van, amikor egyszerre százmilliónál is több potenciális fogyasztót célozhatnak meg.

Durván elszállt a reklámszpotok ára

Amint arról a Forbes is beszámolt, az amerikai Fox Corporation televíziós műsorszolgáltató vállalat a 2025-ös közvetítés idejére legalább tíz reklámszpotot adott el 8 milliárd dollár feletti összegért, ami új rekordnak számít. De ami ennél is meglepőbb, hogy ezek már augusztusban elkeltek. Összehasonlításképp: egy harminc másodperces szpot a Super Bowl ideje alatt 2024-ben és 2023-ban átlagosan „még csak” hétmillió dollárba került. A drágulás különösen a 2021-es átlagárral össszehasonlítva szembeötlő: négy éve ugyanis 5,5 milliárd dollárt kellett kifizetni félpercnyi reklámidőért. Ez az ár viszont csak a játékidő alattra értendő. A Variety értesülései szerint a meccs előtti reklámok „mindössze” 4,5 millió dollárt kóstálnak, míg a meccs utániakért négymillió dollár körüli összeget kell fizetni.

A Super Bowl az év egyik legjobban várt sporteseménye Amerikában

Fotó: Depositphotos

Az idei Super Bowl-os reklámfelhozatal igazi vizuális ingerparádénak ígérkezik. Már csak a reklámidőt kitöltő népszerű színészek, zenészek, sportolók és celebek miatt is: a hirdetők ugyanis idén is igyekeztek biztosra menni, és a legerősebb húzónevek köré építeni a kifejezetten erre az alkalomra megálmodott és legyártott kampányukat. És mivel sok múlik ezen a fél-, egy-, vagy másfél percen, a Super Bowl alatt hirdető cégek nem spórolnak a reklámokon sem. A siker receptje a humor, az ismert és népszerű emberek szerepeltetése és az izgalmas – szokatlan, meghökkentő vagy éppen tökéletesen harmonikus – képi világ. A Forbes témával foglalkozó cikkében sorra veszi azokat a hírességeket, akik idén is az arcukat és az imidzsüket adták egy-egy brand termékéhez és üzenetéhez.

A Super Bowl idei nagyágyúi – a pályán kívülről

Az egyik legnagyobb online ételrendeléssel és kiszállítással foglalkozó cég, az Uber Eats reklámjában például Matthew McConaughey színész szerepel az amerikai tévézés koronázatlan királynőjével, számos gasztro- és lakberendezéssel foglalkozó tévéműsor házigazdájával, Martha Stewarttal. Vin Diesel színész, Michelle Rodriguez színésznő és szintén amerikai rapper, Ludacris a Häagen-Dazs prémium jégkrémgyártó szpotjában tűnik majd fel – ezúttal nem halálos iramban autózva; míg Meg Ryan és Billy Crystal a Hellmann's kérésére ismét összeállt, hogy 1989-es Harry és Sally című filmjük egyik ikonikus jelenetét újrajátsszák – ezúttal majonézes hamburgert falatozva.

A Dunkin’ kávézó idén sem engedte el Ben Affleck kezét: a színész két pályatársával: testvérével, Casey Affleck-kel és Jeremy Strong-gal parolázik egy hosszabb szpotban, aminek 45 másodperces előzetesét már a Golden Globe-díjátadón levetítették. A történet elég bizonytalan: annyi derül ki, hogy Strong egy kávézaccal töltött dobozban ücsörög az öltözőjében, miközben fejéről is csorog a barna lé.

Az amerikai főzőrealityk világát is meghódító, nyers modorú skót sztárszakács, Gordon Ramsay intergalaktikus körülmények között próbál majd főzni Pete Davidson komikus társaságában az egyik főzőedénymárka ugyancsak bő lére eresztett szpotjában. A listának itt még közel sincs vége: David Beckham egykori sztárfocista sört reklámoz, Antonio Banderas spanyol színész nyitott uborkásüveggel a kezében háztartási gépeket, míg Drew Barrymore színésznő és Orlando Bloom színész egy hajózási vállalat reklámjában tűnik majd fel. De olyan NFL-sztárok is felbukkanak egy-egy félperc erejéig, mint az élsporttól már visszavonult Tom Brady, Payton Manning és testvére, Eli Manning.

A legbizarrabb idei reklám viszont kétségkívül a négyszeres Grammy-díjas brit énekes-dalszerzőhöz, Sealhez kötődik, aki fókabőrben (a seal angolul fókát jelent ) egy sziklán vergődve énekli híres dala, a Kiss from a Rose paródiáját egy Mountain Dew-üdítőreklámban.

Érdekességek újratöltve

Minden idők legdrágább Super Bowl-reklámja a yahoo! finance gyűjtése alapján az Amazon és a Google nevéhez fűződik: mindkét vállalat 16,8 millió dollárt – mai árfolyamon több mint 6,5 milliárd forintot – fizetett egy 90 másodperces szpotért 2020-ban. De a nagy autóipari cégeket sem kell félteni: a Kia, a Chrysler és a Ford is képes volt több mint 15 millió dollárt kicsengetni egy-egy hirdetésért. A mennyiségi rekordot viszont a Budweiser söripari óriás tartja összesen 142 Super Bowl-reklámmal.

Érdekesség, hogy a Super Bowl-t megelőző pár napban már javában zajlik a taktikázás: a márkák vagy teljes egészében leadják spéci reklámjukat azért, hogy várakozást és vágyakozást keltsenek az ismétlés iránt, vagy csak egy-egy izgalmas képsort villantanak fel, hogy a poénért a nézők kénytelenek legyenek a képernyő előtt ülni.

Az idei Super Bowl félidei showjáról Kendrick Lamar Grammy-díjas amerikai rapper gondoskodik majd. A mérkőzés magyar idő szerint február 10-én, hétfőn hajnali 0:30-kor kezdődik.