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Makró Kiskereskedelem Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Megtorpant a kiskereskedelem, már kevesebbet tankolunk, mint tavasszal

mfor.hu

Éves szinten még 3 százalékos bővülést mutatnak a legfrissebb adatok, de havi szinten már mínuszba fordult a kiskereskedelmi forgalom volumene.

3 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom júniusban a tavalyi év júniusához képest, de az előző havitól 0,4 százalékkal elmaradt – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Az éves növekedést a nem élelmiszerek kategóriája húzta 5,1 százalékos bővüléssel, az élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,7 százalékkal volt nagyobb a forgalom. Az élelmiszer-, ital és dohányáru-szaküzletek forgalma 3,8 százalékkal csökkent.

A gyógyszer-, gyógyászatitermék- és illatszerüzletek forgalma kiemelkedő mértékben, 7,8 százalékkal bővült az elmúlt évben. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,2 százalékkal csökkent, de az idei első félévet nézve 8,3 százalékkal nőtt a tavalyi év első hat hónapjához képest.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 14 százalékkal nőtt.

Az adatok részletes elemzői értékelését rövidesen közöljük az Mfor oldalán.

 

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