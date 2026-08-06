Megtorpant a kiskereskedelem, már kevesebbet tankolunk, mint tavasszal

3 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom júniusban a tavalyi év júniusához képest, de az előző havitól 0,4 százalékkal elmaradt – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Az éves növekedést a nem élelmiszerek kategóriája húzta 5,1 százalékos bővüléssel, az élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,7 százalékkal volt nagyobb a forgalom. Az élelmiszer-, ital és dohányáru-szaküzletek forgalma 3,8 százalékkal csökkent.

A gyógyszer-, gyógyászatitermék- és illatszerüzletek forgalma kiemelkedő mértékben, 7,8 százalékkal bővült az elmúlt évben. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,2 százalékkal csökkent, de az idei első félévet nézve 8,3 százalékkal nőtt a tavalyi év első hat hónapjához képest.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 14 százalékkal nőtt.

Az adatok részletes elemzői értékelését rövidesen közöljük az Mfor oldalán.