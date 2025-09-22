Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Megtörtént az osztogatás, nehéz extrát várni – Klasszis Podcast

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Kulcsfontosságú hitelminősítői döntés előtt áll Magyarország: az S&P Global arról határoz, hogy megtartja a befektetésre ajánlott kategóriában, vagy bóvliba vágja a magyar gazdaságot. A Klasszis Podcast legújabb epizódjában a forint elmúlt időszakban látott szárnyalásáról, választási költségvetésről és GDP-tervekről is beszélgettünk a Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével.

Közeleg egy nagyon fontos hitelminősítői döntés, az S&P Global október 10-én mond ítéletet a magyar államadós osztályzatról. Jelenleg a három nagy hitelminősítő közül az S&P-nél vagyunk a legalacsonyabb, de még befektetésre ajánlott kategóriában (BBB-), egy leminősítés már a bóvlit jelentené Magyarország számára. A Klasszis Podcast legújabb epizódjában először azt fejtegettük Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével, hogy mekkora esély van arra, hogy megváltozik a 2016 óta fennálló helyzet, nevezetesen, hogy minden nagy hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategóriában állunk?

Ezt követően a jövő évi választások fókuszában vizsgáltuk meg a hazai költségvetési folyamatokat, hiszen ilyenkor azért egy kormány nem éppen a fiskális fegyelméről ismert. „Nagyjából egy az egyben megtörténtek azok a költségvetési plusz kiadásokat érintő kormányzati intézkedések, amiket a 2022-es választások előtt is láthattunk” – jegyezte meg Virovácz Péter. Az ING Bank vezető elemzője szerint az egyelőre még nem látható meglepetésfaktor a GDP 0,2-0,3 százalékára rúghat az extra költségvetési kiadásokat illetően.

És természetesen a forint elmúlt időszakban látott szárnyalása mellett sem mehettünk el szó nélkül. Miért ilyen erős a hazai fizetőeszköz, hirtelen miért lett fontos a kormánynak és a Magyar Nemzeti Banknak is az árfolyamkérdés? Emellett az idén és jövőre várható GDP-tervekről, a magyar ipar diverzifikációs illúziójáról és arról is beszélgettünk, hogy mi különbözteti meg az ázsiai beruházókat a nyugatiaktól?

A podcastot a fenti videóban tekinthetik meg. 

Fejezetek:

00:42 Beköszönés

01:25 Valós veszély a bóvli? Választási költségvetés.

13:11 Magas az államadósságunk, le tudjuk faragni?

18:38 Szárnyal a forint, meddig tarthat a lendület?

38:03 Szenved a GDP, idén is 0-val kezdődő növekedés jöhet össze

54:46 Mekkora inflációs sokkot okozhat majd az árrésstop kivezetése?

59:46 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.   

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

