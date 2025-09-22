Megtörtént az osztogatás, nehéz extrát várni – Klasszis Podcast

Közeleg egy nagyon fontos hitelminősítői döntés, az S&P Global október 10-én mond ítéletet a magyar államadós osztályzatról. Jelenleg a három nagy hitelminősítő közül az S&P-nél vagyunk a legalacsonyabb, de még befektetésre ajánlott kategóriában (BBB-), egy leminősítés már a bóvlit jelentené Magyarország számára. A Klasszis Podcast legújabb epizódjában először azt fejtegettük Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével, hogy mekkora esély van arra, hogy megváltozik a 2016 óta fennálló helyzet, nevezetesen, hogy minden nagy hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategóriában állunk?

Ezt követően a jövő évi választások fókuszában vizsgáltuk meg a hazai költségvetési folyamatokat, hiszen ilyenkor azért egy kormány nem éppen a fiskális fegyelméről ismert. „Nagyjából egy az egyben megtörténtek azok a költségvetési plusz kiadásokat érintő kormányzati intézkedések, amiket a 2022-es választások előtt is láthattunk” – jegyezte meg Virovácz Péter. Az ING Bank vezető elemzője szerint az egyelőre még nem látható meglepetésfaktor a GDP 0,2-0,3 százalékára rúghat az extra költségvetési kiadásokat illetően.

És természetesen a forint elmúlt időszakban látott szárnyalása mellett sem mehettünk el szó nélkül. Miért ilyen erős a hazai fizetőeszköz, hirtelen miért lett fontos a kormánynak és a Magyar Nemzeti Banknak is az árfolyamkérdés? Emellett az idén és jövőre várható GDP-tervekről, a magyar ipar diverzifikációs illúziójáról és arról is beszélgettünk, hogy mi különbözteti meg az ázsiai beruházókat a nyugatiaktól?

A podcastot a fenti videóban tekinthetik meg.

Fejezetek:

00:42 Beköszönés

01:25 Valós veszély a bóvli? Választási költségvetés.

13:11 Magas az államadósságunk, le tudjuk faragni?

18:38 Szárnyal a forint, meddig tarthat a lendület?

38:03 Szenved a GDP, idén is 0-val kezdődő növekedés jöhet össze

54:46 Mekkora inflációs sokkot okozhat majd az árrésstop kivezetése?

59:46 Elköszönés

