Megugrott az európai infláció: 2023 óta nem láttunk ilyen számokat

Közzétette legfrissebb előzetes adatait az Eurostat, és a számok aggodalomra adhatnak okot a piaci szereplőknek. Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) alapján az euróövezet éves inflációja a márciusi 2,6 százalékról 3,0 százalékra ugrott. Ez 2023 szeptembere óta a legmagasabb mért szint, és az elemzői várakozásokat (2,9%) is meghaladja.

A jelentős gyorsulás elsődleges motorja az energiaszektor. Míg márciusban még „csak” 5,1 százalékkal emelkedtek az energiaárak az előző évhez képest, áprilisban ez a mutató 10,9 százalékra lőtt ki.

A statisztikai hivatal szerint ez egyértelműen az eszkalálódó közel-keleti konfliktusok piaci hatása, amely az üzemanyagok és az energiaforrások világpiaci drágulásán keresztül gyűrűzött be a fogyasztói árakba.

Kettősség a számokban

Miközben a fő inflációs mutató jelentősen nőtt, a maginfláció valójában némileg csökkent. Az éves maginfláció a márciusi 2,3 százalékról 2,2 százalékra mérséklődött áprilisban.

A 3 százalékos szint elérése azért is kritikus, mert távolodik az Európai Központi Bank által célzott 2 százalékos értéktől. Bár a maginfláció csökkenése jó hír, az energiaárak elszállása nehéz helyzetbe hozhatja a jegybankárokat a kamatdöntések során, hiszen a dráguló energia tovább fékezheti az európai gazdasági növekedést is.