Megújul az egyik ikonikus budai szállodát

A bontási munkálatok, amelyek a tervek szerint jövő év elejéig tartanak, jelentik az első lépést egy jobb sorsra érdemes épület és egy szerethetőbb városi környezet megteremtése felé. A 2027 végére elkészülő új Körszálló hűen tükrözi majd az eredeti, 1967-es épület jellegzetes formavilágát és méretét. Az átépítés során egy korszerű, prémium lakóépület jön létre, amelynek környezete is teljesen átalakul. A beruházás egyik legfontosabb eleme a jelenlegi felszíni parkoló helyén egy mindenki számára nyitott, zöld közpark létrehozása. A parkolás egy új, modern mélygarázsba kerül, jelentősen növelve ezzel a zöldfelületek arányát és csökkentve a környezet terhelését. A projekt részeként a Lorántffy Zsuzsanna lépcső is teljesen megújul a fejlesztő költségén.

2027 végére fejeződhetnek be a munkák Fotó: Market

A Körszálló, bár a budapestiek generációinak szívéhez nőtt, az elmúlt évtizedekben műszakilag és szerkezetileg is olyan állapotba került, amely egy egyszerű felújítással már nem orvosolható. Az épület megmentésének és a valódi, hosszú távú értékteremtésnek egyetlen felelős útja a teljes szerkezeti megújítás, amely lehetővé teszi, hogy az ikonikus forma modern, biztonságos és fenntartható tartalommal teljen meg. A Market Asset Management számára a Körszálló megújítása több, mint üzleti befektetés; a cég hitvallása az értékteremtés, amely ennél a projektnél az építészeti örökség megmentésében és egy jövőbe mutató, minőségi élettér létrehozásában ölt testet.

Július végén elindul a budai városkép egyik meghatározó épülete, a Körszálló teljes körű megújítása. A Market Csoporthoz tartozó Market Asset Management (MAM) Zrt. beruházásában megvalósuló projekt első szakasza az elavult épület bontása, amely után megkezdődhet majd egy, a 21. század minden elvárásának megfelelő, modern, fenntartható és az eredeti építészeti értékeket és formát hűen őrző lakóépület létrehozása. A fejlesztés nemcsak az ikonikus épületet menti meg az utókornak, hanem annak teljes környezetét is megújítja, zöldebbé és élhetőbbé teszi.

