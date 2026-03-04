Megúszta a csődöt Mészáros Lőrinc exvejének eladósodott cége

Megkegyelmeztek Mészáros Lőrinc exveje cégének a hitelezői, vagy másképpen fogalmazva, Homlok Zsolt megmentette a vállalkozását a csődtől. A Cégközlönyben ugyanis megjelent a Szombathelyi Törvényszék február 18-i végzése, amely arról tanúskodik, hogy a Homlok Zrt.-nél befejeződött a csődeljárás.

A bíróság a 2026. február 04. napján megkötött csődegyezséget jóváhagyja, a csődeljárást befejezetté nyilvánítja, és a végzés jogerőre emelkedése után ezt a Cégközlönyben közzétenni rendeli

– szerepel a bírósági papírban, amelyben az is olvasható, hogy a fizetési haladék az egyezséget jóváhagyó jogerős végzés közzététele időpontjában szűnik meg.

Homlok Zsolt és Mészáros Ágnes itt még egy pár volt

A Homlok Zrt.-nél tehát február 4-én megszületett a csődegyezség. A cégnél tavaly október 17-én tartottak csődegyezségi tárgyalást. Ez a második találkozó volt a cég és a hitelezői között, ugyanis tavaly július 18-án már volt egy forduló. A tárgyalásra a hitelezőkön kívül a kijelölt vagyonfelügyelőt, a Bonum Sanatio Kft.-t hívták meg. Összesen négy napirendi pontot tárgyaltak, például döntöttek a fizetőképesség helyreállítását célzó programról, valamint az adóst megillető fizetési haladék meghosszabbításáról. Ezt idén április 23-ig hosszabbították meg végül, ami már jelezte, hogy a Homlok Zrt. hitelezői nem szeretnék, hogy a társaság becsődöljön.

Még a fizetési haladék áprilisi lejárta előtt pedig sikerült megkötni a csődegyezséget, így a Homlok Zrt. működhet tovább. A törvény szerint az egyezség keretében az adós megállapodik a hitelezőkkel az adósság rendezésének feltételeiről, így különösen az adósságra vonatkozó engedményekről és a fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről vagy átvállalásáról, az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjának elfogadásáról, továbbá mindarról, amit a felek az adós fizetőképességének megőrzése vagy helyreállítása érdekében szükségesnek tartanak.

Az idő tehát nagyon sürgetett, a 2026. áprilisi időpont ugyanis már a végső dátum volt. Ha addig nem született volna megoldás, akkor jöhetett volna a felszámolás, és a hitelezőket az értékesíthető ingatlanokból és ingóságokból próbálhatták volna meg kielégíteni. Azt továbbra sem tudni, hogy pontosan mekkora tartozásai vannak és voltak a Homlok Zrt.-nek és kik is a hitelezői, de vélhetően bank vagy bankok is köztük lehettek. Az tavaly április 9-én derült ki, hogy csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a táraság.

A Homlok Építő Zrt. fő tevékenysége a vasútépítés, vasúti pálya átépítése és felújítása, de emellett komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek a mérnöki létesítmények építése, a magasépítés különböző területén is. Referenciái között szerepelt a Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése a GYSEV megrendelésére, a vasúti tárolópályák létesítése és összekötő pálya építése a Tiszai Finomítóban a Mol számára, valamint egy vasúttörténeti park kivitelezése Celldömölkön a helyi önkormányzat pénzéből. A 2021-ben alapított cég 51 százalékban Homlok Zsolt, 49 százalékban Homlok Tibor tulajdona, utolsó teljes üzleti évében, 2023-ban 2,1 milliárd forintos forgalom mellett mindössze 11,8 millió forint nyereséggel zárt. Homlok Zsolt 2017-ben vette feleségül Mészáros Lőrinc kisebbik lányát, melyet követően a vállalkozása kiemelten nyereségessé vált. 2023-ban aztán a Homlok-Mészáros házasság véget ért, a szárnyaló cégről pedig hamar kiderült, hogy annyira nem is szárnyaló.

Homlok másik cége viszont nem kerülte el a felszámolást, a Homlok Építőipari Kft. már tavaly november óta felszámolás alatt áll, a bíróság megállapította a fizetésképtelenségét.