Megúszta a csődöt Mészáros Lőrinc exvejének eladósodott cége

Vég Márton
A Homlok Zrt.-nél még időben megszületett a csődegyezség, így Homlok Zsolt cége megmenekült a felszámolástól.

Megkegyelmeztek Mészáros Lőrinc exveje cégének a hitelezői, vagy másképpen fogalmazva, Homlok Zsolt megmentette a vállalkozását a csődtől. A Cégközlönyben ugyanis megjelent a Szombathelyi Törvényszék február 18-i végzése, amely arról tanúskodik, hogy a Homlok Zrt.-nél befejeződött a csődeljárás.

A bíróság a 2026. február 04. napján megkötött csődegyezséget jóváhagyja, a csődeljárást befejezetté nyilvánítja, és a végzés jogerőre emelkedése után ezt a Cégközlönyben közzétenni rendeli

– szerepel a bírósági papírban, amelyben az is olvasható, hogy a fizetési haladék az egyezséget jóváhagyó jogerős végzés közzététele időpontjában szűnik meg.

A Homlok Zrt.-nél tehát február 4-én megszületett a csődegyezség. A cégnél tavaly október 17-én tartottak csődegyezségi tárgyalást. Ez a második találkozó volt a cég és a hitelezői között, ugyanis tavaly július 18-án már volt egy forduló. A tárgyalásra a hitelezőkön kívül a kijelölt vagyonfelügyelőt, a Bonum Sanatio Kft.-t hívták meg. Összesen négy napirendi pontot tárgyaltak, például döntöttek a fizetőképesség helyreállítását célzó programról, valamint az adóst megillető fizetési haladék meghosszabbításáról. Ezt idén április 23-ig hosszabbították meg végül, ami már jelezte, hogy a Homlok Zrt. hitelezői nem szeretnék, hogy a társaság becsődöljön.

Még a fizetési haladék áprilisi lejárta előtt pedig sikerült megkötni a csődegyezséget, így a Homlok Zrt. működhet tovább. A törvény szerint az egyezség keretében az adós megállapodik a hitelezőkkel az adósság rendezésének feltételeiről, így különösen az adósságra vonatkozó engedményekről és a fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről vagy átvállalásáról, az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjának elfogadásáról, továbbá mindarról, amit a felek az adós fizetőképességének megőrzése vagy helyreállítása érdekében szükségesnek tartanak.

Az idő tehát nagyon sürgetett, a 2026. áprilisi időpont ugyanis már a végső dátum volt. Ha addig nem született volna megoldás, akkor jöhetett volna a felszámolás, és a hitelezőket az értékesíthető ingatlanokból és ingóságokból próbálhatták volna meg kielégíteni. Azt továbbra sem tudni, hogy pontosan mekkora tartozásai vannak és voltak a Homlok Zrt.-nek és kik is a hitelezői, de vélhetően bank vagy bankok is köztük lehettek. Az tavaly április 9-én derült ki, hogy csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a táraság.

A Homlok Építő Zrt. fő tevékenysége a vasútépítés, vasúti pálya átépítése és felújítása, de emellett komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek a mérnöki létesítmények építése, a magasépítés különböző területén is. Referenciái között szerepelt a Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése a GYSEV megrendelésére, a vasúti tárolópályák létesítése és összekötő pálya építése a Tiszai Finomítóban a Mol számára, valamint egy vasúttörténeti park kivitelezése Celldömölkön a helyi önkormányzat pénzéből. A 2021-ben alapított cég 51 százalékban Homlok Zsolt, 49 százalékban Homlok Tibor tulajdona, utolsó teljes üzleti évében, 2023-ban 2,1 milliárd forintos forgalom mellett mindössze 11,8 millió forint nyereséggel zárt. Homlok Zsolt 2017-ben vette feleségül Mészáros Lőrinc kisebbik lányát, melyet követően a vállalkozása kiemelten nyereségessé vált. 2023-ban aztán a Homlok-Mészáros házasság véget ért, a szárnyaló cégről pedig hamar kiderült, hogy annyira nem is szárnyaló.

Homlok másik cége viszont nem kerülte el a felszámolást, a Homlok Építőipari Kft. már tavaly november óta felszámolás alatt áll, a bíróság megállapította a fizetésképtelenségét.

Kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját – élő beszélgetés Bod Péter Ákossal és Pleschinger Gyulával

A Mol és a Slovnaft feljelentette a JANAF-ot

A MOL és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságán jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalat JANAF-ot a monopolhelyzettel való visszaélés vádjával.

Orbán Viktor barátai sokkal nagyobb kárt okoznak, mint Zelenszkíj

Trump és Netanjahu háborúja jóval többe kerül Magyarországnak, mint a Barátság kőolajvezeték leállítása

A magyar kormány továbbra is kampányüzemmódban pörög, ennek pedig fő üzenete, hogy Ukrajna bele akar minket sodorni a háborúba. Ennek első lépése a magyar energetikai ellátás megbénítása, az oroszok által lebombázott Barátság kőolajvezeték révén. Ugyanakkor a magyar vállalatoknak és adófizetőknek egy másik háború sokkal több pénzbe kerül. Az Orbán Viktor szövetségesei, vagyis Donald Trump és Benjamin Netanjáhú által Irán ellen indított harcoknak magyar szempontból közel háromszor akkora a pluszköltsége, a miniszterelnök és a külügyminiszter mégis mélyen hallgat.

Keményen üzent a Mol: „a Janaf láthatóan visszaél a helyzetével”

Keményen üzent a Mol: „a Janaf láthatóan visszaél a helyzetével”

A Mol tiszta vizet öntene a pohárba.

Itt a bejelentés: újabb hatalmas devizakötvény-kibocsátást hajtott végre a magyar állam

Itt a bejelentés: újabb hatalmas devizakötvény-kibocsátást hajtott végre a magyar állam

6 százalékos kamatra értékesített zárt körben az ÁKK.  

