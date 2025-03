Megvalósult Lázár János legrosszabb rémálma

Az építőipari vállalkozások január végi szerződésállományának volumene 0,2 százalékkal mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest, miközben decemberben még 15,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 14,7 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 14,2 százalékkal nagyobb volt a 2024. januárinál. Decemberben még épületek építésére vonatkozó szerződések 2,7 nagyobb volt az egy évvel korábbinál, az egyéb építményekre vonatkozóké viszont az akkori 24,9 százalékos mínusz helyett most már 14,2 százalékkal gyarapodott.

A megkötött új szerződések volumene is jobban csökkent, 15,8 százalékkal volt alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál, szemben a decemberi 9,4 százalékos mínusszal. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 19,7 százalékkal visszaesett (decemberben még csak 5,2 százalékkal), az egyéb építmények építésére vonatkozóké viszont az egy hónappal korábbi 15,1 százalékos visszaesés után januárban már 8,9 százalékkal emelkedett.

Az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 8,9, az egyéb építményeké 10,8 százalékkal. Itt is nagyobb a visszaesés a decemberinél, akkor az épületek termelése 1,0, az egyéb építményeké 10,2 százalékkal esett éves szinten.

