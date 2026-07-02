Megvámolt kínai csomagok: ha ez sem segít a magyar kereskedőknek, akkor mi fog?

Mérsékelt bővülés, változó vásárlói szokások

A magyar kiskereskedelmi forgalom tavaly óta növekedési pályán van, ugyanakkor a bővülés üteme elmarad a régiós országokban tapasztalható dinamikától. Ennek hátterében részben az áll, hogy a magyar háztartások fogyasztása még nem állt teljes mértékben helyre az elmúlt évek magas inflációs időszaka után, miközben a többletjövedelmek egy része továbbra is megtakarításokba vagy szolgáltatásokra áramlik. Emiatt a termékjellegű fogyasztás bővülése visszafogottabb, mint a környező országokban, és továbbra is az uniós átlag alatt alakul.

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A kiskereskedelmi szektor szereplői (üzletek, láncok, beszállítók) folyamatosan törekednek a megváltozott gazdasági és szabályozási környezethez való alkalmazkodásra. Ennek hatására az elmúlt másfél évben mérséklődött az üzletbezárások üteme, ugyanakkor a szabályozói lépések – például az árrésstopok – érdemben átrendezték az egyes szegmensek közötti versenyt. Az árrésstopok vesztesei az élelmiszer-szaküzletek – a hentesek, pékségek és zöldségesek, mivel a forgalom átterelődött a vegyes élelmiszerüzletekbe. Boltbezárási hullámot viszont nem okozott az intézkedés.

„Fontos átalakulás zajlik az Ázsiából érkező termékek piacán is. Az Unió 3 eurós vámot vetett ki a 150 euró alatti csomagokra, ezért a Kínából közvetlenlenül a fogyasztóhoz érkező kisértékű csomagok száma csökkenhet, mivel a kínai online platformok inkább európai raktárakba fognak előimportálni” – állapította meg Báthori Bence, az MBH Elemzési Centrum ágazati elemzője. Hozzátette, hogy az intézkedés csökkentheti ugyan az ázsiai platformok árelőnyét, de önmagában kevés ahhoz, hogy a hazai kereskedők versenyhelyzetét érdemben javítsa.

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Báthori Bence, az MBH Elemzési Centrum ágazati elemzője, Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár stratégiai ügyfelek központ vezetője és Terjéki Miklós, az MBH Bank bankkártya termékmenedzsment csoportvezetője

Extrém időjárás és szuper El Niño is formálja az élelmiszerárakat

A kiskereskedelem egyik logfontosabb termékkategóriájában, az élelmiszerágazatban jelenleg egyszerre éreztetik hatásukat globális és hazai tényezők. Bár a nemzetközi piac alapvetően stabil, a kockázatok egyre erőteljesebbek. „Az élelmiszerárakat ma már nemcsak a klasszikus kereslet-kínálati hatások formálják, hanem az egyre gyakoribb extrém időjárási jelenségek is. Az idei szuper El Niño például globálisan is érdemi hatást gyakorol a termelésre és az árak alakulására” – hangsúlyozta Héjja Csaba, az MBH Bank agrár stratégiai ügyfelek értékesítési központjának vezetője.

A szakértő szerint emellett az energiapiaci folyamatok és a geopolitikai feszültségek is közvetlenül befolyásolják a piacot: „A műtrágyaellátási zavarok, a szállítási útvonalak változása és a termelési költségek emelkedése mind beépülnek az árakba, még ha ezt időben eltérően is érzékeljük a lánc különböző pontjain. Például piaci szemszögből nézve a növényi olajok ára mögött már nem elsősorban élelmiszer‑, hanem energia‑ és szabályozási logika áll.”

Magyarországon az árakat az árfolyam és a nemzetközi trendek együttesen alakítják: a termelői árak jelentős kilengéseit követően az élelmiszeripari és fogyasztói árindex is fokozatosan stabilizálódott, ami a bolti árakban is megjelent. Az év második felében ugyanakkor ismét emelkedés jöhet, többek közt szezonális hatások, árfolyamváltozások, vagy akár az árrésstop esetleges kivezetése miatt.

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Kétharmad már bankkártya – gyorsul a mobilfizetés

A kiskereskedelmi szektor működését jelenleg számos trend befolyásolja, de ezek között is meghatározó szerepet játszik a digitalizáció, mely gyökeresen alakítja át a fizetési folyamatokat, mind az élelmiszerláncok kasszáinál, mind az online vásárlások során. „2025-ben a hazai kiskereskedelmi forgalom meghaladta a 20 290 milliárd forintot, és ennek mintegy kétharmada bankkártyás fizetéssel valósult meg. Ez egyértelműen mutatja az elektronikus fizetések dominanciáját” – húzta alá Terjéki Miklós bankkártya termékmenedzsment csoportvezető.

A szakértő szerint a leggyorsabban a mobilfizetés terjed; a bankkártyás tranzakciók mintegy 23 százaléka már mobiltelefonon keresztül történik, és néhány éven belül ez az arány akár az 50 százalékot is meghaladhatja. Az online vásárlások térnyerése szintén látványos: 2025-re az online vásárlások aránya – a bankkártyás költéseken belül – megközelítette a 38–40 százalékot, amit elsősorban a nemzetközi e‑kereskedelmi platformok erősödése hajtott. „Ezek a változások csak előfutárai a közeljövőben érkező digitalizációs hullámnak, melyet már a mesterséges intelligencia fizetési folyamatokba való beépülése generál majd. Az AI-ra épülő megoldások, például az úgynevezett agent pay rendszerek új szintre emelhetik a vásárlási élményt, hiszen a termékválasztástól a fizetésig automatizálhatják a folyamatot” – emelte ki Terjéki Miklós.