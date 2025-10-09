Megvan a 100. vagyonkezelő alapítvány Magyarországon

Elérte a 100-at a bejegyzett vagyonkezelő alapítványok száma. Még július végén Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő testvérének lett egy saját vagyonkezelő alapítványa, az volt a 95. alapítvány. Szeptember közepén már 98-nál tartott a számláló, október elején pedig bejegyezték a 99. és a 100. ilyen szervezetet, ami bizonyítja, hogy vannak azért gazdag emberek Magyarországon.

A bírósági nyilvántartás szerint a 99. vagyonkezelő alapítvány neve: Bölény Vagyonkezelő Alapítvány. Egyedüli kurátora Nagy Dániel ügyvéd, a szervezet címe pedig a Szilágyi Erzsébet fasoron található Buda legdrágább kerületében.

Az Alapítvány célja a rábízott vagyon hosszú távú, felelős megőrzése és gyarapítása, oly módon, hogy az hozzájáruljon a Kedvezményezett vagyoni biztonságához, és közvetve lehetőséget teremtsen neki gazdasági és társadalmi kezdeményezések megvalósítására. Az Alapítvány célja továbbá a vagyonának hatékony kezelése

- olvasható a bírósági papírokban.

Az Opten nyilvános adatbázisa szerint június óta létezik a Bölény Zrt. is, a vagyonkezelő cégnek szintén Nagy Dániel a tulajdonosa, aki az MBH Bank különböző társaságaiban vezető beosztásban tevékenykedik. Tavaly nyáron a hvg360 vette észre, hogy JÖSZ Zrt. néven újabb céget indított a Jogászok Önképző Szervezetéért Alapítvány (JÖSZ). A cikk emlékeztetett, az alapítvány létrehozásában egykor a kormányfő fia, Orbán Gáspár is közreműködött. A fő tevékenysége szerint vagyonkezeléssel és üzleti tanácsadással foglalkozó JÖSZ Zrt.-t május 27-én jegyezték be, vezető tisztségviselője szintén Nagy Dániel jogász. A JÖSZ Zrt. bejegyzett címe az alapítványhoz hasonlóan a Szerb utcában van, a cikk szerint ez egy, az ELTE kezelésében lévő patinás pest-belvárosi épület.

Egyre több a vagyonkezelő alapítvány

A 100. vagyonkezelő alapítvány pedig a TRIDENT Vagyonkezelő Alapítvány nevet kapta. Egyedüli kurátora Rácz Zsolt Károly Kisvárdáról. Számos gazdasági érdekeltséggel rendelkezik az Opten adatbázisa szerint, többek között könyvelőirodája is van. Korábban a városi önkormányzat pénzügyi és számvizsgáló bizottságának külsős bizottsági tagja volt. Emellett a kisvárdai sportegyesületnél a benyújtott sportfejlesztési programokban bukkantunk a nevére, mint a kérelmező kapcsolattartója. És a kisvárdai kézilabdacsapat szakmai stábjának is a tagja, mint gazdasági vezető.

Nyugodt lehet a következő generáció

Nem véletlen, hogy ez az Orbán-kormány által létrehozott konstrukció rendkívül népszerű a milliárdosok körében: készpénzt, cégeket, részvényeket, ingatlanokat, gyakorlatilag bármit be lehet helyezni az alapítványba, feltéve, hogy a vagyon értéke legalább 600 millió forint. Az adózása rendkívül kedvező, és kiválóan alkalmas arra is, hogy az alapító a megszerzett vagyonát zökkenőmentesen átörökítse a következő generációnak.

Idén januárban és februárban komplett cikksorozatban mutattuk be, hogy bizonyos körökben szinte már kínosnak számít, ha az embernek nincs egy vagyonkezelő alapítványa. Az kevésbé meglepő, hogy a széles körben ismert milliárdosok, mint Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor és Hernádi Zsolt megcsinálta a maga alapítványát, de a NER kevésbé ismert, de jelentős pénzek felett diszponáló arcai is gründoltak már maguknak egy-egy ilyen szervezetet. Például a győri, miskolci és a pécsi kaszinónak, valamint a fél dohánypiacnak is ilyen alapítvány lett a végső tulajdonosa.

Azt pedig a hvg.hu szúrta ki, hogy Per Ensem néven hozott létre alapítványt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aminek célja az alapító okirat szerint a kedvezményezettek, azaz Szalay-Bobrovniczky Kristóf és közeli hozzátartozói anyagi jólétének „generációkon átívelő biztosítása”. Az alapítvány kurátora Király András lett, aki jelenleg is Szalay-Bobrovniczky egy vagyonkezelő cégét vezeti, a vagyonellenőre pedig Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő és volt nemzetfejlesztési miniszter lánya.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter lapunk kérdésre egy korábbi Kormányinfón beszélt arról, hogy nincs maximális vagyon, tehát bármennyi pénzt, céget át lehet irányítani alapítványba. A miniszter szerint ez nem egy új adóelkerülési módszer, hanem pont ellenkezőleg, éppen a külföldre vitelt akadályozzák meg. Az első vagyonkezelő alapítványokat 2022 végén kezdték el megalapítani az ország milliárdosai, tehát nagyjából három év kellett a 100 eléréséhez.