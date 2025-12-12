2p
Makró Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus

Megvan a döntés: tényleg borsot törtek Orbán Viktorék orra alá Brüsszelben

mfor.hu

Kikerülték a magyar vétó lehetőségét.

Megszületett a döntés, az Európai Unió határozatlan időre befagyasztja az orosz vagyonokat, elhárítva az akadályt az Ukrajnának szánt hitel elől – írja a Reuters.

A cikk szerint az Európai Unió tagállamai pénteken megállapodtak abban, hogy határozatlan időre befagyasztják az Oroszországhoz köthető állami vagyonokat, ezzel elhárítva az egyik fő akadályt az Ukrajnának nyújtandó nagyszabású uniós hitel elől. A döntés értelmében mintegy 210 milliárd eurónyi orosz szuverén eszköz marad befagyasztva addig, ameddig arra szükség van, ahelyett hogy az intézkedést félévente újra meg kellene hosszabbítani.

Ez megszünteti annak kockázatát, hogy Magyarország vagy Szlovákia megvétózza a szankciók meghosszabbítását, ami azzal járhatott volna, hogy az EU kénytelen visszaszolgáltatni a pénzt Oroszországnak.

Ahogy arról korábban is írtunk, a vétójogot úgy kerülte meg az Európai Bizottság, hogy az uniós alapszerződés 122-es, „súlyos gazdasági nehézségek” esetére szóló cikkelyét vennék érvényesnek a szankciók meghosszabbítására. Ez lehetővé tenné, hogy nem egyhangú döntéssel, hanem minősített többséggel hosszabbítsák meg a szankciós intézkedéseket a bizottság javaslatára – ez történt most.

Hitel Ukrajnának

A most megtörtént határozatlan idejű vagyonbefagyasztás kulcsszerepet játszott abban, hogy Belgium támogassa az Európai Bizottság tervét: az EU a befagyasztott orosz eszközökre támaszkodva legfeljebb 165 milliárd eurós hitelt nyújtana Ukrajnának a 2026-os és 2027-es katonai és civil költségvetési igények fedezésére.

A konstrukció szerint Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet Kijevnek a háborús károkért. Ez a megoldás gyakorlatilag támogatássá teszi a hitelt, amely előrehozza a jövőbeni orosz jóvátételi kifizetéseket.

Az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács december 18-án ül össze, hogy véglegesítse a jóvátételi hitel részleteit, és rendezze a még fennálló vitás kérdéseket. Ezek közé tartozik annak biztosítása, hogy Belgium ne maradjon egyedül a pénzügyi teherrel abban az esetben, ha egy esetleges moszkvai per sikerrel járna.

