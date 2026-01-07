Megvan a DVSC új tulajdonosa

Az elmúlt hónapokban úgy adogatták el a DVSC tulajdonosi részvényeit, hogy a debreceni focicsapat, azaz a DVSC Futball Zrt. többségi tulajdonrésze (amelyik irányításra képes) végül a Stott Capital Hungary Kft.-hez került. A bejelentésben - amit a Telex szúrt ki –, Jonathan Vaughan a Stott Capital képviseletében azt mondta, hogy „a Debreceni VSC egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban. Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk.”

A tulajdonos a klub működésében nem akar változtatásokat, szorosan együtt akarnak dolgozni a klub vezetésével.

A Stott Capital lett a nyerő

Fotó: Facebook/DVSC

A cél, hogy hosszú távú terveket dolgozzanak ki, „amelyek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek.”

A Stott Capital egy családi befektetési vállalkozás, Mark Stott nevéhez kötődik. A vállalat hosszú távú befektetéseket vállal, és a közlemény szerint tapasztalattal rendelkezik a sport, az infrastruktúra, valamint az Egyesült Királyságban és Európában megvalósuló városi lakhatási és vendéglátóipari befektetések és üzemeltetések területén. A sportportfóliójába tartozik például a harmadosztályú angliai Stockport County Football Club.