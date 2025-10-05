Megvan David Pressman utóda – magyar gyökerekkel rendelkező ortodox zsidó üzletembert választott Trump

A Washington Post cikkéből derült ki, hogy Benjamin Landa üzletembert jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti pozíciójára Donald Trump. A kinevezést még az amerikai Szenátusnak is jóvá kell hagynia, erre a következő hetekben kerülhet sor.

Landa befolyásos New York-i ortodox zsidó üzletember, Roger Stone-nak, Trump korábbi tanácsadójának a támogatottja, a SentosaCare társalapítója és idősotthonlánc-tulajdonosa. A Hungarian Conservative szerint Landa a New York állambeli üzleti és vallási közösségek ismert alakja, aki az elmúlt évtizedekben számos filantróp kezdeményezésben vett részt, többek között a Chabad mozgalom helyi szervezeteinél – írja a 444 a nagykövet-jelöltről.

Statement regarding the nomination of Ben Landa to serve as President @realDonaldTrump's next U.S. Ambassador to Hungary.

Landa Brooklynban nőtt fel, de édesapja a Trianon előtt Magyarországhoz tartozott szlovákiai Nagybocskón szolgált rabbiként. Az üzletember a vagyonát főként idősotthonok működtetésével szerezte, a budapesti nagyköveti pozícióért pedig személyesen is lobbizott Donald Trumpnál.

SCOOP: President Trump Met Frum Five Towns Businessman Ben Landa in the Oval Office, Exclusive Photo shared with Belaaz. Landa is reportedly pushing for the U.S. Ambassador to Hungary role, Belaaz is told.



Read More

Az amerikai nagykövetséget a magyar kormánnyal gyakran összeütközésbe keveredő David Pressman lemondása óta Robert Palladino ügyvivő vezette.