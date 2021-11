Megvan, hol tűnhet el először a Covid

Az USA, az Egyesült Királyság, Portugália és India lehetnek az első országok, amelyek kikerülnek a fenti kritériumok alapján a vírus szorításából, ám a szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a SARS-CoV-2 továbbra is kiszámíthatatlan vírus, amely az oltatlanok körében agresszívan terjed tovább - dolgozta fel a Reuters írását az Infostart.

A brit hírügynükség számos szakértőt kérdezett meg, akik közül senki sem zárja ki azt a szcenáriót sem, hogy a folyamatosan mutálódó vírus képes a nehezen megszerzett immunitást megkerülő variánsokat is létrehozni, de többen is azt fejezték ki: úgy hiszik, a következő évben sok ország túl lesz már a pandémia nehezén.

"Úgy gondoljuk, hogy mostantól 2022 végéig bekövetkezik az a pillanat, amelyben ellenőrzésünk alá vonjuk ezt a vírust és jelentősen csökkenthetjük a súlyos megbetegedéseket és a halálozást" - mondta Maria Van Kerkhove epidemiológus, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koronavírusra adott válaszlépéseit meghatározó csoport vezetője.

A WHO jelenlegi célja az, hogy a jövő év végére a Föld lakosságának 70 százaléka be legyen oltva a vírus ellen.

Európában viszont a delta az olyan alacsonyan átoltott országokban, mint Románia vagy Bulgária, agresszívan tud terjedni, illetve a maszkviselési kötelezettséget feloldó államokban is könnyebben okoz új megbetegedéseket.

Ha egy ország belép az endémiás szakaszba, az nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lesz félnivalónk a betegségtől. A következő években is sok megbetegedést és halált okoz majd, akárcsak a malária, és egyes szakértők szerint lesznek kitörések is azokban az országokban, amelyekben alacsony az átoltottság. Mások úgy gondolják, az influenzához hasonlóan szezonális megbetegedéssé fog válni a koronavírus. Sőt, megint mások szerint évtizedek alatt az is bekövetkezhet, hogy sokkal kevésbé halálos, főként gyermekeket érintő megbetegedés lesz belőle.