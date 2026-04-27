2p
Makró Adó

Megvan, ki lehet Magyar Péterék adóügyi államtitkára?

mfor.hu

A szektor ismert szereplője kaphatja a tisztséget.

Ruszin Zsolt adószakértő, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke írt legújabb Facebook bejegyzésében arról, hogy több forrásból is megerősítették számára az Index azon értesülésének valóságalapját, hogy valóban Kövesdy Attila lehet az új adóügyi államtitkár az új Pénzügyminisztériumban. A szakemberről így írt posztjában:

Kövesdy Attila jogász, adószakértő, a hazai Big4 szektor egyik ismert szereplője. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát, majd teljes karrierjét alapvetően a Deloitte-nál építette fel, ahol közel 30 éven át dolgozott, ebből mintegy két évtizedet partneri szinten. Szakterülete a társasági adózás, nemzetközi adóstruktúrák és tranzakciós adótanácsadás, jelentős multinacionális ügyfélkörrel.
 

A Deloitte-n belül vezető szerepet vitt az adó- és jogi terület irányításában, később regionális szinten is megjelent, igazgatósági (board) funkciókat töltött be, corporate governance fókusz mellett. Pályája során nagy létszámú szakértői csapatokat menedzselt, komplex nemzetközi projekteket vitt, és meghatározó szerepe volt a szolgáltatási portfólió fejlesztésében.

Mint írta, Kövesdy „2023 után kilépett a klasszikus Big4 működésből, jelenleg független tanácsadóként dolgozik, stratégiai, vállalatirányítási és adózási kérdésekben támogat felsővezetőket és tulajdonosokat. Emellett igazgatósági tagságokat vállal, üzleti és szakpolitikai kérdésekben is aktív. Karrierje során végig a nagyvállalati érdekérvényesítés, a nemzetközi adóoptimalizáció és a vállalatirányítás metszéspontjában dolgozott, ami a jelenlegi független tanácsadói és board szerepeiben is visszaköszön.”

Hozzátette, a szakember korábban például arra hívta fel a figyelmet, hogy komoly probléma az Egyesült Államok és Magyarország közötti kettős adóztatást kizáró egyezmény hiánya.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Aknát helyezett el vagy gesztust tett a leköszönő Orbán-kormány az utódjának?

A májusban felálló Tisza-kormány első teendői közé tartozhat, hogy döntsön az elődjétől örökölt hatósági intézkedésekről (árrésstop, kamatstop, védett árak), amelyeket az Orbán-kabinet már a választások után határozatlan idejűekké tett.

Fontos döntést hozott a Moody's

Elsőrendű adósnak minősítették Kínát.

Itt a nem várt fordulat a benzinkutakon

Keddtől nagyot változnak az árak.

Orbán Viktorék bicskája beletört, a Tisza most ismét megpróbálhatja a vidék fellendítését

Bár a magyarországi régiók közötti gazdasági különbségek csökkentése az elmúlt 16 évben is egy jól hangzó politikai szlogen volt, valójában alig történt változás. Az Orbán-rendszer közepére enyhén javult a helyzet, de 2020 után még a 2010-es startvonaltól is távolabb kerültünk. A Tisza most szintén nekikezdhet a feladatnak.

Nem halad a Mol szerbiai nagybevásárlása, kivárnak a felek

Mindenki szeretne jobb üzletet kötni.

Mennyit keres most egy fizikai munkás? Nem mindegy, hogy melyik részén dolgozik az országnak

6,2 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.

Európában kilőttek a fegyverkezési kiadások, így jött össze a globális rekord

Soha nem költött még a világ ennyit fegyverre.

Ütközőpályán az Európai Bizottság Kínával – mi lesz ebből?

Nem tetszik az új szabályozás Kínának.

Mit üzennek Varga Mihályék Magyar Péter kormányának?

Hiába a forint erősödése, a választásokat követő optimizmus, az alacsony infláció, a nemzetközi helyzet, a közel-keleti háború és az ebből eredő energiaválság miatt még áprilisban sem várható újabb kamatvágás a Magyar Nemzeti Bank részéről. Az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők részletesen kifejtették, milyen hatással lehet az új kormányzatnak az uniós források felszabadítására és az euró bevezetésére vonatkozó terve a reálgazdaságra, illetve felvázolták a Hormuzi-szoros blokádjával kapcsolatos egyes forgatókönyvek adta lehetőségeket is.

Az Európai Bizottság is megszólalt, miután tárgyaltak a Tiszával

Nem várnak a kormányalakításig ők sem, már előtte folytatnák a munkát.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG