Megvan, ki lehet Magyar Péterék adóügyi államtitkára?

Ruszin Zsolt adószakértő, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke írt legújabb Facebook bejegyzésében arról, hogy több forrásból is megerősítették számára az Index azon értesülésének valóságalapját, hogy valóban Kövesdy Attila lehet az új adóügyi államtitkár az új Pénzügyminisztériumban. A szakemberről így írt posztjában:

Kövesdy Attila jogász, adószakértő, a hazai Big4 szektor egyik ismert szereplője. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát, majd teljes karrierjét alapvetően a Deloitte-nál építette fel, ahol közel 30 éven át dolgozott, ebből mintegy két évtizedet partneri szinten. Szakterülete a társasági adózás, nemzetközi adóstruktúrák és tranzakciós adótanácsadás, jelentős multinacionális ügyfélkörrel.

A Deloitte-n belül vezető szerepet vitt az adó- és jogi terület irányításában, később regionális szinten is megjelent, igazgatósági (board) funkciókat töltött be, corporate governance fókusz mellett. Pályája során nagy létszámú szakértői csapatokat menedzselt, komplex nemzetközi projekteket vitt, és meghatározó szerepe volt a szolgáltatási portfólió fejlesztésében.

Mint írta, Kövesdy „2023 után kilépett a klasszikus Big4 működésből, jelenleg független tanácsadóként dolgozik, stratégiai, vállalatirányítási és adózási kérdésekben támogat felsővezetőket és tulajdonosokat. Emellett igazgatósági tagságokat vállal, üzleti és szakpolitikai kérdésekben is aktív. Karrierje során végig a nagyvállalati érdekérvényesítés, a nemzetközi adóoptimalizáció és a vállalatirányítás metszéspontjában dolgozott, ami a jelenlegi független tanácsadói és board szerepeiben is visszaköszön.”

Hozzátette, a szakember korábban például arra hívta fel a figyelmet, hogy komoly probléma az Egyesült Államok és Magyarország közötti kettős adóztatást kizáró egyezmény hiánya.