Megvan, mi a felelős az áremelkedés gyorsulásáért

Érdemes összehasonlítani az árindex tavalyi és idei alakulását is. Január-május között tavaly 2,8 százalékkal, idén 2,6 százalékkal emelkedtek az árak az előző év decemberéhez képest, ami enyhe lassulást jelez. Az élelmiszerek esetében 1,9 százalék volt tavaly, idén 2,4 százalék lett az áremelkedés, a szolgáltatások esetében 5,3 százalék és 4,4 százalék a megfelelő mutató, miközben a háztartási energia a tavalyi 0,5 százalékos drágulással szemben idén már 6,4 százalékkal emelkedett. Szintén átlag felett nőtt a szeszes ital, dohányáru termékkör (2024-ben májusig 2,6 százalék, 2025 azonos időszakában 5,5 százalék). Ugyanakkor árcsökkenést mutatott ki a KSH a ruházkodási, a tartós fogyasztási cikkek, valamint az üzemanyagok esetében.

A GKI elemzése szerint az árak emelkedésének okai szerteágazók. A fontosabb hatások közé tartozik a mezőgazdasági termelői árak emelkedése, az energiaárak megugrása (pl. a hazai termelők kb. 20-30 százalékkal magasabb áron kapják a villamos energiát, mint EU-beli társaik), a hatósági díjak emelkedése, a csomagolóanyagok (amit a termékdíjak – ERP – növekedése is táplált), s nem mellékesen a bérköltségek emelkedése és az élelmiszer-kiskereskedelem nagy részét lebonyolító nemzetközi láncokra kivetett kiskereskedelmi különadó. Ezen túlmenően drágult a raktározás, illetve a gyengébb euró árfolyam miatt az importált termékek is többe kerülnek. A magasabb költségek beépülnek az árakba, mivel egyre kisebb tér van a növekvő költségek „lenyelésére”.

A háztartási energiára a rezsicsökkentés részleges fennmaradása ellenére 43,6 százalékkal kell többet fizetni, mint 2020 decemberében. Az egyéb cikkek, üzemanyagok, valamint a szeszes italok, dohányáruk kategória is hasonló mértékben drágult a vizsgált időszakban (+46,4 százalék, illetve (+50,3 százalék). A ruházkodás és a tartós cikkek drágulása átlag alatti volt (22,6-23,5 százalék).

Májusban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 4,4 százalékos fogyasztói árindex emelkedésről számolt be, ami azt jelenti, hogy a kormányzati beavatkozás ellenére újra növekvő pályára álltak az árak. Igaz, ez még „belefér” a korábbi elemzői (és GKI) várakozásokba, amelyek idénre 4,5 százalék körüli árindexet vártak. Ugyanakkor a korábbi kormányzati várakozást (3,2 százalék) jelentősen meghaladja – írta elemzésében a GKI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!