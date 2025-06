Megvan, mikor mehet megint a világűrbe magyar űrhajós

Az Axiom-4 nemzetközi űrmisszió legkorábban június 10-én, helyi idő szerint 8 óra 22 perckor (közép-európai idő szerint 14 óra 22 perckor) indulhat el a floridai Kennedy Űrközpontból a Nemzetközi Űrállomásra Kapu Tibor magyar kutatóűrhajóssal a fedélzetén – hangzott el a küldetésről tartott keddi online sajtótájékoztatón.

A legénység tagjainak részvételével tartott sajtóeseményen Kapu Tibor elmondta: „elképesztő megtiszteltetésnek” tartja, hogy a magyarokat képviselheti a világűrben. Kiemelte, hogy a Nemzetközi Űrállomáson 25 kísérletet fog elvégezni, amelyeket Magyarország „briliáns elméi” készítettek elő. Arról is beszélt, hogy a felkészítésükben részt vett a NASA, a SpaceX, az Axiom Space, az Európai Űrügynökség Németországban és a JAXA Japánban.

Kapu Tibor elárulta, hogy magával viszi a Nemzetközi Űrállomásra azt a szkafanderbe öltöztetett TV Maci figurát is, amely annak idején Farkas Bertalannal is járt az űrben. Ugyancsak elvisz magával egy Rubik-kockát is, amellyel a karanténban is szokott játszani. Mint fogalmazott, a Rubik-kocka „megtestesíti a magyarok találékonyságát”.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a négyfős csapat 14 napot tölt majd a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 31 ország körülbelül 60 kísérletét és kutatását végzi majd el.

(MTI)