Megzuhant a mezőgazdaság teljesítménye, összességében 6,5 százalékkal nőtt a GDP

Ha drágán is, de lesz-e gáz a télen – mire elég a tárolók teljes töltöttsége?

Noha a brutális gázárakat még magasabbak követhetik az év végén, és az is kiderült, hogy a rezsicsökkentés is fenntarthatatlan, sokakat mégis inkább az foglalkoztat, hogy lesz-e egyáltalán folyamatos szolgáltatás, vagy a fogyasztás – akár a lakosságot is érintő – korlátozásával kell szembenézni, ha hidegebb tél lesz.