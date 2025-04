Mekkora sebeket ejt rajtunk Trump vámháborúja? Jaksity Györgytől ezt is kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

Az április 22-én, kedden 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Aki csak egy kicsit is érdeklődik a világ dolgai iránt, azt ezekben a napokban bizonyára a vámháború foglalkoztatja. Csak úgy repkednek a számok. Az ezen konfliktust kirobbantó Trump, valamint az általa leginkább megcélzott Kína egyre feljebb srófolja a százalékos kulcsokat – jelenleg már mindketten bőven száz százalék felett járnak –, miközben a többiek a 90 napos moratóriumot ízlelgetik.

Mi lehet ennek a vámháborúnak a hatása a világgazdaságra, elkerülhetetlen a recesszió? – ahogy azt nemcsak elemzők, gazdaságkutatók veszik szinte biztosra, hanem maga Trump is érzékelteti, sőt, mintha az nem is lenne ellenére. S az átlagosnál jobban vagy rosszabbul érintheti ez a magyar gazdaságot? Amely növekedési lehetőségeit a kormány – mintegy all-in-t mondva – a jármű- és akkumulátorgyártásra alapozza.

S milyen következményei lehetnek a vámháborúnak a megtakarításokra, a befektetésekre? A 2008 őszén pénzügyiként kirobbant világgazdasági válságból meglepően hamar magukhoz tértek a tőzsdék. Azóta bukkan fel kvázi imamalomszerűen az elkerülhetetlen nagyobb korrekció, abból az ugyancsak tankönyvi alaptételből, vagyis a piacok ciklikus mozgásából kiindulva, amikor egy-egy viszonylag nagyobb árfolyamemelkedést úgy nyolc-tíz évvel kásőbb egy ugyancsak relatíve testesebb zuhanás követhet. Ez utóbbi azonban eddig nem következett be (szerencsére?), de vajon mit hoz a jövő? Talán éppen a Trump-időszak hozza el ezt a szükségszerű korrekciót?

Idehaza azonban talán még a vámháborúnál is jobban izgat mindenkit az infláció alakulása. Tavaly akár még abban is reménykedhettünk, hogy a 2023. eleji keserű pirulát, amikor is az Európai Unió 27 tagországa közül messze nálunk volt a legmagasabb a fogyasztóiár-index, nem kell belátható időn belül újra lenyelnünk. Ki gondolta volna, hogy alig két év múltán ismét sereghajtók leszünk. Jöttek is az újabb hatósági intézkedések, ezúttal árstop helyett árrésstop, valamint a szolgáltatások – távközlési, banki – díjemelésének korlátozása. Vajon ezek a kormányzati beavatkozások sikeresebbek lesznek, mint voltak a 2021 őszétől bedobottak?

Egyáltalán: milyen állapotban van a magyar gazdaság? Egy olyan évben, amely a kormányfő szerint az áttörés esztendeje lehet, az eddig napvilágot látott makrogazdasági adatok azonban nem ezt sugallják. Miközben a jelenlegi tudásunk szerint jövőre választások lesznek. S mivel most a négy évvel ezelőttinél jóval szorosabbnak tűnik a versenyfutás, logikus, hogy azt a kormánypárt ismét hangulatjavító intézkedésekkel próbálja majd a maga javára billenteni.

Ez már el is kezdődött, elég csak az Orbán Viktor évértékelőjén a gyermekes anyáknak belengetett, majd később tágított adómentességre, valamint a nyugdíjasok áfa-visszatérítésére utalni. De vajon van-e erre most 2000 milliárd forintja a központi költségvetésnek, mint volt négy évvel ezelőtt? S ha van is, az osztogatás milyen hatással járhat? E kérdés azért is tűnik indokoltnak, mert a 2022-es választások előtt kizúdult pénzek ágyaztak meg a már említett uniós rekorder inflációnak.

Ezeket a témákat tervezzük átbeszélni Jaksity Györggyel a Klasszis Klub Live-ban. Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben április 22-én, kedden 15:30-kor.

