Mellár Tamás: Be kéne vezetni az egyéni nyugdíjszámlákat, amit a kormány megígért, de elmaradt

A beszélgetést szokás szerint egy aktuálitással, a másfél évtizede legnagyobb hideg miatt bevezetett rezsistop-intézkedés értékelésével kezdtük. Aztán áteveztünk azokra a témákra, amelyek a megélhetésükért joggal aggódó emberek számára talán a legfontosabbak, s pont emiatt a hosszú évek óta szokatlanul heves választási küzdelemben is fókuszba kerültek: a nyugdíjak és az szja. Előbbieknél Mellár Tamás változtatást tartana szükségesnek, nevezetesen, az egyéni nyugdíjszámlák régen beígért, de máig elmaradt bevezetését, míg az szja-nál finomhangolásokat, a rászorultsági elv érvényesítését.
Az ugyancsak mindenkit érdeklő és érintő bérkérdésben pedig saját számításai alapján közgazdász vendégünk egy meglepő összefüggésre hívta fel a figyelmet. Miközben Mellár Tamás kifejtette, hogy a rendszerváltás óta folyamatosan minden kormány szlogenjében szereplő kkv-s állami támogatások miért nem érnek célt és hogyan lehetne ezen változtatni, nézői kérdésre azt is elmondta, ellenzéki győzelem esetén mi lehet a NER-hez kötödő vállalkozásokkal.
S végül, de nem utolsósorban márcsak az egykori pozíciójából fakadóan is KSH volt elnöke ugyancsak nézői kérdésre megosztotta, vajon ha a rendelkezésre álló adatokat mesterséges intelligenciával értékelnék ki, akkor a valósághoz közelebb álló értékeket kapnánk-e.
A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
0:03 Beköszönés
1:29 A rezsistopról
5:29 Meg kéne változtatni a nyugdíjrendszert?
17:27 Át kéne térni az egykulcsos szja-ról a többkulcsosra?
23:34 Az államadósság finanszírozásáról
26:11 A bérekről
34:39 Kudarcot vallott az újraiparosítás
41:16 A kis- és középvállalkozások állami támogatásáról
44:00 Mi lesz a NER-es vállalkozásokkal egy kormányváltás esetén?
48:32 Tanulhat az Orbán-kormány a hibákból?
53:59 A statisztikai adatokról
1:02:03 Elköszönés
