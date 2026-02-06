3p
Mellár Tamás: Be kéne vezetni az egyéni nyugdíjszámlákat, amit a kormány megígért, de elmaradt

Izsó Márton - Csabai Károly

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) volt elnöke, közgazdász  a február 4-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 91. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

A beszélgetést szokás szerint egy aktuálitással, a másfél évtizede legnagyobb hideg miatt bevezetett rezsistop-intézkedés értékelésével kezdtük. Aztán áteveztünk azokra a témákra, amelyek a megélhetésükért joggal aggódó emberek számára talán a legfontosabbak, s pont emiatt a hosszú évek óta szokatlanul heves választási küzdelemben is fókuszba kerültek: a nyugdíjak és az szja. Előbbieknél Mellár Tamás változtatást tartana szükségesnek, nevezetesen, az egyéni nyugdíjszámlák régen beígért, de máig elmaradt bevezetését, míg az szja-nál finomhangolásokat, a rászorultsági elv érvényesítését.

Az ugyancsak mindenkit érdeklő és érintő bérkérdésben pedig saját számításai alapján közgazdász vendégünk egy meglepő összefüggésre hívta fel a figyelmet. Miközben Mellár Tamás kifejtette, hogy a rendszerváltás óta folyamatosan minden kormány szlogenjében szereplő kkv-s állami támogatások miért nem érnek célt és hogyan lehetne ezen változtatni, nézői kérdésre azt is elmondta, ellenzéki győzelem esetén mi lehet a NER-hez kötödő vállalkozásokkal.

S végül, de nem utolsósorban márcsak az egykori pozíciójából fakadóan is KSH volt elnöke ugyancsak nézői kérdésre megosztotta, vajon ha a rendelkezésre álló adatokat mesterséges intelligenciával értékelnék ki, akkor a valósághoz közelebb álló értékeket kapnánk-e.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:03 Beköszönés

1:29 A rezsistopról

5:29 Meg kéne változtatni a nyugdíjrendszert?

17:27 Át kéne térni az egykulcsos szja-ról a többkulcsosra?

23:34 Az államadósság finanszírozásáról

26:11 A bérekről

34:39 Kudarcot vallott az újraiparosítás

41:16 A kis- és középvállalkozások állami támogatásáról

44:00 Mi lesz a NER-es vállalkozásokkal egy kormányváltás esetén?

48:32 Tanulhat az Orbán-kormány a hibákból?

53:59 A statisztikai adatokról

1:02:03 Elköszönés

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

A Klasszis Klub Live korábbi adásait itt találja.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

