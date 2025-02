Mélyből kell visszajönnie Magyarországnak, miközben lényeges fordulat történt a piacokon

Az elmúlt hetekben a kereskedelmi háború, az amerikai vámok okozta bizonytalansággal szemben az orosz-ukrán konflikuts rendezése került a fókuszba a piacokon. Ez pedig kedvező hatással volt a kelet-európai porondra, ezen belül a varsói és budapesti tőzsdére, valamint a zlotyra és a forintra is – mondta a Trend FM reggeli műsorában munkatársunk, Csernátony Csaba. Beszélt arról is, hogy a részletes adatok alapján miért szerepel gyengén a magyar ipar.

