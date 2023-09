Menekülés Magyarországról: hogyan lehet megélni az amerikai álomban?

Cikksorozatunkban korábban megvizsgáltuk a megélhetési körülményeket többek között olyan rendkívül népszerű kivándorlási célpontokban, mint Ausztria, Németország, Hollandia, vagy az Egyesült Királyság.

Kapcsolódó cikk Menekülés Magyarországról: van ahová jobban megéri kivándorolni, mint Ausztriába? Hiába emlegeti a kormány, hogy az országból senki sem akar kivándorolni, a számok nem ezt igazolják.

Sokak számára ezek az országok azonban egészen egyszerűen nincsenek elég messze, és inkább az óceán másik oldalán próbálnak szerencsét. Ezért feltettük a kérdést: hogyan lehet kijönni a fizetésekből az amerikai és kanadai nagyvárosokban?

Az OECD 2022-es béradatai alapján a most vizsgált országpárban a magasabb átlagbért az Egyesült Államokban mérték, ez 77 463 dollár (28,7 millió forint) volt. A kanadai fizetések ettől némileg elmaradtak, ugyanis az átlagbér 2022-ben itt 59 050 amerikai dollárnak megfelelő (21,9 millió forint) összeg volt.

Mégis mennyire erős a gazdaság?

Az életszínvonal egyik fontos mérőszáma a vásárlóerő-paritáson mért GDP, hiszen ezzel összehasonlítható az egyes országok gazdasági ereje. Ez a folyóáras GDP korrigált mutatója, amely az árszerkezetben levő különbségeket „kezeli”, így adott időpontban összehasonlíthatóvá teszi a volumeneket.

A Központi Statisztikai Hivatal által közölt, a World Economic Outlook számain alapuló statisztika szerint 2022-ben az Egyesült Államokban 76 348 dollár, míg Kanadában 58 292 dollár volt az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson. Ennek alapján tehát az Egyesült Államok áll jobban.

Amerikai mindennapok - szép pénzért. Fotó: Depositphotos

Milyenek a mindennapok költségei?

Míg korábbi cikkeinkben az országokat egy egységként kezeltük, az ezúttal vizsgált országokban a földrajzi terület nagysága miatt több város életszínvonalát is megnéztük – ehhez ismét a Numbeo adatösszehasonlító portál felhasználói jelentéseken alapuló statisztikáját hívtuk segítségül.

Egyesült Államok

A portál toplistáján összesen 62 amerikai nagyváros, köztük a tagállami fővárosok életszínvonaláról közöltek adatokat a felhasználók. Kezdjük a legdrágábbal: ez nem más mint New York. A nagy almában egy négyfős család átlagos havi megélhetése a bérleti díjak fizetése nélkül 5654 dollárba (2,09 millió forint) került, ehhez képest egy közepesen drága déli nagyvárosban, a texasi Dallasban ugyanez a család 4289 dollárból (1,58 millió forint) tudna megélni. A nyugati partra fókuszálva a kalifornia Sacramentóban 4616 dollár (1,7 millió forint), az oregoni Portlandben pedig 4808 dollár (1,77 millió forint) szükséges mindehhez. Az a család, aki Floridába vágyik, Miamiban 4744 dolláros (1,75 millió forint) havi költségekre számíthat. Ha azonban a lehető legolcsóbban szeretnének kijönni egy nagyobb városban, ugyanez a négy fő az ohiói Cincinnatiben már 3506 dollárból (1,29 millió forint) is meg tud élni.

Mindez mutatja, hogy az eltérések rendkívül nagyok, ráadásul a megélhetési költségek esetében kalkulálni kell az egyes államok átlagbérével is – ehhez az amerikai Forbes az ország munkaügyi hivatalának adatai alapján készült 2023-as összeállítását használtuk. Ha csak az általunk fentebb említett városokat nézzük, az adatok a következőképpen alakultak:

Fontos megjegyezni, hogy a százalékos adatokra magyarázatot jelent az, hogy Florida hatalmas állam, amelynek nagyon változó az életszínvonala, így az egyik legdrágább városnak számító Miamiban az állami átlagbér minden bizonnyal nem elegendő a megélhetésre. Összességében a legjobban az általunk vizsgált városokban az Ohióban élők fognak kijönni, már ha megkeresik az állami átlagbért. Százalékos szinten a kaliforniai Sacramento sem jár messze az eredménytől, ahogy azonban arról laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár írt cikkében, az államban jellemzően rendkívül magasak az ingatlanárak. Részletek. >>>

Kanada

Kanada esetében három nagyváros, Toronto, Edmonton és Montreal, valamint a legolcsóbb megélhetést biztosító Regina költségeit néztük. A már említett négytagú család a legnépesebb kanadai városnak számító, az Ontario állam fővárosi szerepét is ellátó Torontóban 5492 kanadai dollár (1,502 millió forint) volt a megélhetési költség a bérleti díjak nélkül, míg Alberta állam fővárosában, Edmontonban mindez 5104 kanadai dollár (1,39 millió forint) volt, Montrealban pedig 4793 kanadai dollár (1,31 millió forint). A Sasketchawan állami fővárosban, Reginában ugyanezen család 4393 kanadai dollárból (1,201 millió forint) jött ki havonta.

Ha az OECD által közölt kanadai átlagbérrel kalkulálunk, Torontóban a megélhetés a fizetés nagyjából 82, Edmontonban 76, Montrealben 71, Reginában pedig 65,8 százalékát ette fel.

Hol alakul jobban a megélhetés?

A kivándorlás sokrétegű kérdés, amelyben kulcsszerepet játszanak az egyéni tényezők, hiszen egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen állásajánlattal, melyik államba érkeznek a kivándorló magyarok a tengerentúlra. Ezen cikkünkben a felsorolt adatok alapján azonban Kanada felé billent a mérleg az alacsonyabb fizetések ellenére is, hiszen itt a megélhetés arányosan kisebb hányadot visz el, így nagyobb a félre tehető, vagy szórakozásra fordítható összeg is. Pedig azt még nem is említettük, hogy az Egyesült Államokban súlyos költséget jelent az állami egészségügy hiánya, azaz a kivándorló magyaroknak az egészségbiztosításokra is szép összeget kell majd fordítania.