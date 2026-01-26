Menekülnek Magyarországról? Már közel 150 ezer magyar Ausztriában van

Decemberben az igazi havazások és téli hideg megérkezésével a téli szezon elindult Ausztriában is, laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár pedig cikkében vette számba a kint dolgozó magyarok számának alakulását az osztrák munkaügyi minisztérium munkaerőpiaci adatbázisának segítségével.

A téli csúcsidőszak első hónapjában 131 081 magyart regisztráltak foglalkoztatottként, szemben az egy hónappal korábban mért 125 240 fővel – ez 4,6 százalékos emelkedés.

Egyre többen próbálnak a sógoroknál szerencsét

Fotó: DepositPhotos.com

Mint a cikkből kiderült, a tárca emellett ismételten közzétette azoknak a magyaroknak a számát is, akik eltérő jogi helyzetben vállaltak munkát, így például részmunkaidőben foglalkoztatták őket, vagy szabadúszó szerződés keretében dolgoztak.

szabadúszó szerződésekkel foglalkoztatottak: 179 fő

részmunkaidőben foglalkoztatottak: 7322 fő

részmunkaidőben szabadúszó szerződésekkel foglalkoztatottak: 298 fő

önfoglalkoztatók: 9940 fő (itt a legfrissebb adat novemberi, de az általános foglalkoztatási tendenciákat figyelembe véve decemberben feltehetőleg ezen a téren is emelkedett a kint dolgozók száma).

Az összes foglalkoztatási formát figyelembe véve így 2025 decemberére megközelítette a 150 ezret az Ausztriában dolgozó magyarok száma összesen.

Laptársunk végül kiszámolta, hogy 2025-re vetítve havonta átlagosan több mint 129 ezer magyar dolgozott foglalkoztatotti jogviszonyban a minisztériumi adatok alapján számítva, azaz 10 év alatt ez az átlag több mint 66,68 százalékkal emelkedett. Ez az adat a magyar kormány számára is intő jel, hiszen úgy tűnik, hogy egyáltalán nem sikerült megállítani a kivándorlást.