Mennyi az órabér Magyarországon?

A Moore Hungary tanácsadó és könyvvizsgáló cég ezzel párhuzamosan több mint 60 nemzetközi cég magyarországi leányvállalatánál dolgozó, csaknem 500 középvezető béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2025 első három hónapjában átlagosan 7,4 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere a közleményben megjegyezte, hogy bár a szellemi középvezetők béremelési üteme néhány százalékponttal a fizikai dolgozóké alatt maradt, a reálbérek tekintetében esetükben is fennmaradt egy kismértékű növekedés. A szakember hozzátette, hogy egyelőre nem tapasztalható az elégedetlenség biztos jelének számító fluktuáció érdemi felgyorsulása: a kilépési forgalom ebben az időszakban 2,4 százalékos volt, ami még a sokéves átlagos szint alatt maradt.

Hamrák Viktort, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója elmondta, hogy bár az első negyedévben tapasztalt 9 százalékos éves bérnövekedési ütem elmarad az előző évi 14 százaléktól, a fizikai munkavállalók még így is mintegy 4 százalék körüli reálbéremelkedéssel számolhatnak.

Az idei év első hónapjaiban a régiók többségében már jóval 2000 forint felett alakult az átlagos fizikai órabér: jellemzően 2100-2400 forint közötti sávban, Közép-Magyarországon és a fővárosban már kicsivel átlépte a 3000 forintot is. Észak-Magyarországon 1850 forint körül alakult az átlagos fizikai órabér. Országos átlagban pedig 2250 forint jött ki.

