Mennyibe kerül a kis házi kedvenc tartása?

Kutyába se veszik – hangzik a közmondás. Nos, manapság, akit kutyába vesznek, annak sokszor igen jó dolga van, hiszen inkább egy családtag szerepét tölt be, nem egy állatét. Megesik, hogy gyerek helyett tartják, mert nem sikerült a gyermekáldás, de gondoskodni és beszélni lehet vele és róla, és ez fontos. Másnak trendi dísztárgy: a hölgy hóna alatt viselt élő fehér plüss állatka, csilivili nyakörvvel. Van, amikor külföldre költöznek a gyerekek és a szülő egyedül marad, de kell valaki, akivel kommunikálni lehet.

Az özvegyek nagy része is tart élő kedvencet, amely még akkor is biztonságot nyújt, ha nem juhászkutya méretű, hiszen felfigyel és ugat, ha csöngetnek, sokszor hozzábújik, melengeti. A sétáltatással pedig tagolja a gazdi napját. Sőt, társaságot is teremthet, hiszen a környékbeli kutyatartók között szoros barátság alakulhat ki. Az is előfordul, hogy a kis hatodik emeleti panelben akkora labrador lakik együtt az idős hölggyel, hogy ketten alig-alig férnek be a liftbe, aki azt sem bánja, hogy a szomszédok megsértődnek az állandó ugatástól, naponta porszívózni kell kedvence után, aki elfoglalja olykor a kényelmesebb fotelt a tévé előtt. A gyerekek imádják a kis bozontos kutyusokat, de hamar meg is unják, nagy ösztökélésre viszik őket később sétálni, miközben a mobiljukat nyomkodják.

Érzelmi okokról van itt tehát szó, elsősorban. Az állatot majdnem ugyanúgy meg lehet szeretni, mint egy embert, olykor talán jobban, hiszen nem szól vissza, nem kiabál rád, ritkán sértődik meg, kevéssé okoz csalódást, nem használ ki, viszont hűséges és úgy néz rád, mint egy istenre. Ők élnek a kutyatársadalom csúcsán, mindig hozzáigazodva a tartó család anyagi körülményeihez. Mindez a macskákra és más háziállatra is részben igaz, hiszen van, aki pávát tart, más papagájt, esetleg hörcsögöt, kezes mókust vagy aranyhalakat etet.

Kisebb falvakban azonban még ma is kutyaszámba veszik az ebet: házat őriz, megugatja a kerítéshez közeledőt, nyájat terel, elcsavarog, összeverekedik fajtársaival, megkergeti a tyúkot. Neki ez a természetes, mint ahogy az is, hogy legfeljebb a tornácig mehet és nem a lakásban pihen a dizájnos kis ágyában. Nem kutyatápot eszik, hanem háztartási maradékot. A táljukat – ami olykor kiszuperált, lekopott zománcú – nem mossák ki naponta. A „kutyatársadalom” alsó rétegét a sokszor szörnyű állapotban, ketrecben élő menhelyi ebek képezik, és a szerencsétlen, kidobott, megunt kóbor társak.

Megint más kategóriát képeznek azok az állatok, amelyek az emberrel való több ezer éves együttélés alatt képesek maguk is intelligensen dolgozni: vakvezetők, a földrengés sújtotta területeken embereket mentenek, rendőrkutyák vagy luxusvillák marcona őrzői.

Hozzá lehet bújni

Fotó: Depositphotos

Nézzük, mennyibe kerül ma „házi” kutyát tartani? Kezdjük a vételárral, ha már megtaláltuk a megbízható beszerzési forrást. Számosan menhelyről fogadnak örökbe, mások egy ritka fajtát vásárolnak meg a tenyésztőtől. Hatalmas a különbség a két ár között. Léteznek nagyon drága fajták: egy törzskönyves pomerániai törpespitz kölyök akár 1 millió forintba is kerülhet. De szintén borsos ára van a tibeti masztiffnak – adja hírül a kutyakajas.hu szakmai weboldal.

Melyiket szereti a kis pajti? Az egyik legnagyobb költségtétel a minőségi táp. Van, aki emlékszik még olyan időkre, amikor Magyarországon nem is lehetett kifejezetten kutya- vagy cicatápot kapni, ilyen szaküzletek se léteztek, míg Amerikában már az ötvenes években óriásira duzzadt ennek a piaca. Audrey Hepburn az Álom luxuskivitelben című 1961-es filmben már konzervet bont fel a cicájának.

A prémium minőségű tápban vitamin, ásványi anyag, fehérje és zsírok megfelelő mennyiségben található. Egy kis termetű kutyusnak egy 4 kilós csomag egy hónapra vagy tovább is elég lehet. Azonban egy 60 kilós bullmasztiff esetében 20 kilónyi táppal kell számolni. Az egyes tápok között is hatalmas eltérések lehetnek ár tekintetében, attól függően, melyik mekkora hústartalmú, van, amelyik 20, a másik 50, de a legjobb készítmények 60-70 százaléknyit is tartalmaznak. Ezek ára 2500 forintnál kezdődik, kilónként.

A márkás fajta állítólag jobban megéri, mint a multis, mert valószínűsíthető, hogy az állatorvosi költségek is alacsonyabbak lesznek. Ugyanis nagyon sok betegség megelőzhető a minőségi táplálással. Előfordul, hogy a kis kedvencnek speciális étrendet ír fel az orvos, mert vesebeteg, vagy allergiás, ekkor a táp ára sokkal magasabb lehet. Léteznek táplálékkiegészítők is, amelyek erősítik a csontrendszert. Az egyik legmenőbb brit készítmény s hipoallergén összetevőket tartalmazó bárányhúsos-rizses, amely bármely fajtájú kölyök- és fiatal kutya részére ajánlott. Négy hetes kortól 12 hónapos korig adható, de a vemhes és szoptatós állatok etetésére is alkalmas – hívja fel rá a figyelmet a szakember.

Hat oltás kell az állat egyéves koráig, négy kombinált és két veszettség elleni. A felnőtt kutyának a veszettség miatti kötelező, de a kombinált is ajánlott. Az oltások körülbelül 10-15 ezer forintba kerülnek egyenként.

Ha a tenyésztő nem végeztette el, akkor a gazdának kell gondoskodni a chipről, ami 13-15 ezer forint. Amikor az adatai változnak, akkor azt köteles az állatorvosnál jelenteni, aki módosítja majd a rendszerben a telefonszámot, a lakcímet. Ez persze nemcsak kötelező, hanem ajánlott is, hiszen így találhat haza az elkóborolt kedvenc. Az ivartalanítás árát három fő tényező határozza meg: a kutyus neme, súlya, illetve, hogy a hagyományos vagy a kisebb sebet ejtő laparoszkópos ivartalanitást kéri a gazdi. Utóbbit nem sok helyen végzik még, és elég drága – jegyzi meg a weboldal szerkesztője.

A szukáknál sokkal tovább tart a műtét, több altató is kellhet, illetve a műtét jellege miatt több sebvarró fonal is szükséges. Kan kutyák ivartalanításának ára átlagosan 40-90 ezer forint, súlytól függően, szukáké 55-99 ezer forint, ugyancsak súlytól függően.

Lehet masnis, csipkés, fonott és műszőrmés

De gondolni kell a fogakra is. Ha a kutyakölyöknek még nem estek ki a tejfogai, akkor bizony szükség lesz a kihúzásukra. Ugyanis nem csupán esztétikai problémáról van szó, mert a kutyáknál nagyon fontos szerepe van a rágásnak. Az ivartalanítással sokszor egy füst alatt megtörténik a foghúzás. Vagy rövid bódítással távolítják el, ami 20-30 ezer forintot jelent. De nemcsak kölyökkorban fordulhatnak elő fogproblémák: nem kizárt, hogy egy idős kutya fogát kell kihúzni, mert mozog, vagy be van gyulladva.

Most következnek az alapvető felszerelések, mint például etető és itatótál, póráz, nyakörv, szájkosár, hám. Meg szőrkefe és esetleg különféle irtószerek. Itt árban, designban és minőségben a határ a csillagos ég. Ezen felül szükséges még egy fekhely, melyek ára, pár ezer forinttól 30-40 ezer forintig is terjedhet.

Nem mindegy ugyanis, milyen az a fekhely. Lehet kapni masnist, csipkést, strasszost, fából készültet és asszimetrikuat, levehető huzatút, zsebes műszőrmével béleltet. Praktikus a külön párna, hogy a kis kedvenc ne a drága kanapéra ugorjon fel. A huzat egyezzen meg a kanapé mintájával. Arra is felhívják a figyelmet a lakberendezők, hogy a fekhely stílusában, árnyalatában igazodjon a szoba enteriőrjéhez. Mint az egyik magazin hírül adja, most divatosak a fonott kuckók is.

Luxusparfüm, aranyozott manccsal

A tálacskák olykor névre szólók. A fedeles azért praktikus, mert magába zárja a szagokat. A világhírű Alessi design márka fedeles táljának tetejét egy kis kutya díszíti. Népszerű a lábakon álló modellcsalád, nagyobb testűeknek. Léteznek egyedi gyártású spéci nyakörvek és pórázok, sőt, a svéd H und M cég a legfrissebb divat jegyében készült kellékeket – például kutyakendőt! – is kínál már a vásárlóknak. Gazdag a választék játékokból is. Télen, nagy fagyban sokan adnak ruhácskákat, legombolható mellénykét az állatra.

Aki kertben tart kutyát, annak olyan ólat – házacskát – terveznek, amelynek mintája megegyezik a kutya bőrével, például dalmatáknak fekete pöttyös dukál. De létezik szivárványszínű változat is, amely a hatvanas évek hippi stílusát idézi…A világ leghíresebb francia és olasz divatházai már tudják, hogy a tehetős kutyatulajdonosok és világsztárok zsebére mindig lehet számítani: a közelmúltban a Dolce&Gabbana dobott piacra kutyaparfümöt, száz euróért, amelynek üvegét 24 karátos arannyal bevont mancs díszíti. Jár hozzá nyakörv, névjegytáblával, amelyre gravírozást is lehet kérni.

Ha edzeni, oktatni, versenyeztetni akarjuk a kutyánkat, akkor minderre további tetemes költségek is rárakódhatnak. Az is előfordulhat, hogy meg kell kérni ismerőst a sétáltatásra, ha lebetegszünk vagy nem érünk rá. Amikor elutazunk, irány a kutyapanzió. Ezek olykor egyben kutyakozmetikák is. Innentől már megugranak a kiadások, de van egy réteg, amelyiknek ez nem okoz gondot. Más kérdés, hogy sok kis nyugdíjas asszony is inkább magán spórol, de mindent megad a kutyájának, aki szereti és talán már csak az egyetlen családtagja.