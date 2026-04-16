Mennyire forgatják fel Magyar Péterék a gazdaságot? Klasszis Podcast

A magyar gazdaság az elmúlt három év átlagában stagnált, és az idei évet sem úgy kezdte, ahogy arra az elemzők számítottak – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője. A korábbi várakozásokhoz képest már csak 1,5 százalék körüli GDP-növekedés jöhet össze 2026-ban, miközben az infláció az iráni háború miatti energiaárrobbanás következtében az év végére akár 5 százalék fölé is emelkedhet.

Eközben az új Tisza-kormánynak a költségvetés rendbetételéhez is hozzá kell látnia. A várakozások szerint ugyanis április végére teljesülhetett az idei évre előirányzott 5 százalékos államháztartási hiánycél 90-100 százaléka (márciusban a tényadatok szerint már több mint 80 százaléka összejött), ezért a büdzsét mindenképp módosítani kell. A maastrichti kritériumokban GDP-arányosan 3 százalékos elvárás szerepel, ami az euró bevezetésének egyik fontos feltétele.

Nagy János szerint az új kabinetnek vélhetően ősszel kell letennie az asztalra egy olyan középtávú költségvetési tervet, ami az euróövezethez való csatlakozás irányait kijelölné. A podcastban az is szóba került, hogy milyen sorsa lehet a még érvényben lévő hatósági árintézkedéseknek, át lehet-e alakítani a nagyrészt a járműgyártásra épülő magyar iparszerkezetet és hogy mekkora növekedési többletet eredményezhetne a befagyasztott, több mint 17 milliárd eurónyi európai uniós forrás hazahozatala.

A beszélgetés egyes fejezeteit a fenti videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés

02:10 Hogyan kezdte az évet a magyar gazdaság? Az idei várható növekedés és infláció

11:42 A lakosság és a vállalatok bizalma a választást követően

16:38 Meddig tarthat a forint szárnyalása?

23:59 Mi lesz az árrésstopok sorsa?

31:35 Beindítható a piaci alapú hitelezés?

37:19 Átalakítható a magyar ipar szerkezete?

45:45 Mihez kezdhet a Tisza a költségvetéssel, hol lehet megfogni a kiadásokat?

52:46 Az euró bevezetése: hogyan és milyen időtávon?

57:59 A befagyasztott uniós források lehívásának várható gazdasági hatásai

01:01:16 Elköszönés

