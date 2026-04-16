Mennyire forgatják fel Magyar Péterék a gazdaságot? Klasszis Podcast

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Az április 12-i választást kétharmados többséggel megnyerő Tisza Párt több olyan vállalást is tett, amelyek új korszakot nyithatnak a magyar gazdaságpolitika történetében. Ennek talán legszimbolikusabb lépése az euró bevezetése lenne, ami ebben a ciklusban biztosan nem, inkább a 2030-as évek elején valósulhatna meg – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője.

A magyar gazdaság az elmúlt három év átlagában stagnált, és az idei évet sem úgy kezdte, ahogy arra az elemzők számítottak – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője. A korábbi várakozásokhoz képest már csak 1,5 százalék körüli GDP-növekedés jöhet össze 2026-ban, miközben az infláció az iráni háború miatti energiaárrobbanás következtében az év végére akár 5 százalék fölé is emelkedhet.

Eközben az új Tisza-kormánynak a költségvetés rendbetételéhez is hozzá kell látnia. A várakozások szerint ugyanis április végére teljesülhetett az idei évre előirányzott 5 százalékos államháztartási hiánycél 90-100 százaléka (márciusban a tényadatok szerint már több mint 80 százaléka összejött), ezért a büdzsét mindenképp módosítani kell. A maastrichti kritériumokban GDP-arányosan 3 százalékos elvárás szerepel, ami az euró bevezetésének egyik fontos feltétele.

Nagy János szerint az új kabinetnek vélhetően ősszel kell letennie az asztalra egy olyan középtávú költségvetési tervet, ami az euróövezethez való csatlakozás irányait kijelölné. A podcastban az is szóba került, hogy milyen sorsa lehet a még érvényben lévő hatósági árintézkedéseknek, át lehet-e alakítani a nagyrészt a járműgyártásra épülő magyar iparszerkezetet és hogy mekkora növekedési többletet eredményezhetne a befagyasztott, több mint 17 milliárd eurónyi európai uniós forrás hazahozatala.  

A beszélgetés egyes fejezeteit a fenti videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés

02:10 Hogyan kezdte az évet a magyar gazdaság? Az idei várható növekedés és infláció

11:42 A lakosság és a vállalatok bizalma a választást követően

16:38 Meddig tarthat a forint szárnyalása?

23:59 Mi lesz az árrésstopok sorsa?

31:35 Beindítható a piaci alapú hitelezés?

37:19 Átalakítható a magyar ipar szerkezete?

45:45 Mihez kezdhet a Tisza a költségvetéssel, hol lehet megfogni a kiadásokat?

52:46 Az euró bevezetése: hogyan és milyen időtávon?

57:59 A befagyasztott uniós források lehívásának várható gazdasági hatásai

01:01:16 Elköszönés

Magyar Péter tárgyalt Hernádi Zsolttal – itt van, miben állapodtak meg

Magyar Péter tárgyalt Hernádi Zsolttal – itt van, miben állapodtak meg

Az új kormány alatt is védett marad a benzin és a gázolaj ára. 

Karácsony Gergely 60 napos haladékot remél az államkincstártól

Karácsony Gergely 60 napos haladékot remél az államkincstártól

A főpolgármester reméli, a Magyar Államkincstár eltekint a jogellenes inkasszótól.

Annyi közpénz ömlött a közmédiába, hogy már el sem tudták költeni

Annyi milliárd ömlött a közmédiára, hogy már el sem tudták költeni

Több mint kétezer ember ügyködött 2025 végén a közmédia nézettségéért.

Pénteken is örülhet, aki piaci áron tankol

Pénteken is örülhet, aki piaci áron tankol

Legalábbis akkor, ha dízelt.

Mi lesz az Orbán-éra után? Pogátsa Zoltánnal beszélgetünk a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense április 23-án, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

1500 milliárdos lyukat is üthet a költségvetésbe Magyar Péter

1500 milliárdos lyukat is üthet a költségvetésbe Magyar Péter

Ha megvalósítja az adóprogramját.

Máris nyitnának egy tízmillárd eurós kiskaput Magyar Péternek Brüsszelben?

Máris nyitnának egy tízmillárd eurós kiskaput Magyar Péternek Brüsszelben?

Nagy a tét és nagyon ketyeg az óra.

Eggyel több ránc lehet a kormányalakításra készülő Magyar Péter homlokán

Eggyel több ránc lehet a kormányalakításra készülő Magyar Péter homlokán

A Privátbankár Európai Inflációs Körkép három és fél éves történetében még nem volt ilyen borús a helyzet.

Katar szerint még csak most jön a feketeleves

Katar szerint még csak most jön a feketeleves

Hamarosan mindenki érezni fogja a hatásokat?

Az erősödő forint hatásai a használtautók piacán is megjelenhetnek

Az erősödő forint hatásai a használtautók piacán is megjelenhetnek

Az árfolyamváltozás begyűrűzik.

