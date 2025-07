Mennyire löki meg az üzemanyagok árát a nyaralási szezon?

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A fentiek miatt a jövő héten sem várható egyértelmű irány az olajpiacon, és valószínűleg továbbra is a 67-70 dolláros sávban mozog majd az energiahordozó tőzsdei jegyzése. Ha pedig a Brent ára valóban ebben a viszonylag szűk sávba ragad, akkor a hazai üzemanyagárak sem fognak nagyon ugrálni.

A befektetői lélektan érdekes momentuma volt a héten bejelentett amerikai-japán vámegyezmény. A két ország kereskedelmét a jövőben ugyanis 15-15 százalékos tarifa sújtja. Ez a korábbiakhoz képest mindkét ország fogyasztói számára plusz terhet jelent majd, ám a szakértők úgy vélik, hogy ez még nem az a mérték, amely ellehetetlenítené a forgalmat. A japán egyezmény analógiájára hasonló vámtétel kerülhet az európai termékekre is a várakozások szerint. Ezek alapján pedig az elemzők egyre inkább hisznek abban, hogy elkerülhető az idei évben az amerikai recesszió, még ha az infláció esetleg a korábban várt szint felett alakul majd.

Mindez azzal járt, hogy a régióban is egy helyet tudtunk javítani. Így már nemcsak az osztrák kutaknál találunk a magyarnál drágább gázolajat, de a horvátországi átlagár is magasabb.

Egy héttel ezelőtt arról írtunk, hogy az áremelkedés irányába ható tényező lehet, hogy a finomítói marzsok érdemben emelkedtek a dízel esetén. Ez uniós szinten néhány országban éreztette a hatását a fogyasztói árakban is. A magyar árak pozíciója annak ellenére javult, hogy a héten a gázolaj ára itthon csupán két forinttal csökkent. A Weekly Oil Bulletin legutóbbi összegzése szerint ezúttal 12 olyan EU-s ország volt, ahol a magyarországi gázolajáraknál az átlagár alacsonyabb volt. Ez két helyezést jelent, az egy héttel korábbi sorrendben ugyanis 14 olyan országot találhattunk, ahol olcsóbban lehetett tankolni.

A stagnáló árak miatt nemcsak az uniós rangsorban, de a régiós összehasonlításban sem változott a magyar pozíció. Ezen a héten is öt olyan ország volt, ahol olcsóbb és csupán három, ahol drágább volt a benzin, mint Magyarországon.

Ha az Európai Unióra kitekintünk, akkor azt láthatjuk az uniós Weekly Oil Bulletin friss adatai alapján, hogy az árak stagnálása általános volt a közösség országaiban. Néhány eurócentes változásokat ugyan láthattunk, ám komoly áremelkedésre vagy csökkenésre nem volt példa. Így a magyar árak pozíciója sem változott, a friss rangsorban is 10 olyan országot találunk, ahol az átlagárak alacsonyabbak a magyarországinál.

A hazai üzemanyagpiac paradox helyzetbe került: miközben a Brent típusú olaj ára 70 dollár alatt stabilizálódott, és a forint is inkább erősödött, a magyarországi töltőállomásokon nem láttunk változást. Az elmúlt héten jelképes árcsökkenést láthattunk csak a kutakon. Igaz a másik oldalról annak viszont örülhetünk, hogy a nyári szabadságok idején jellemző drágulást egyelőre megúsztuk.

Tradicionálisan a nyári időszakban az utazási kedv élénkülése miatt az üzemanyagárak is felfele mozdulnak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő friss elemzése azt vizsgálja, hogy ez a következő hetekben is így lesz, vagy ezúttal megúszhatják az áremelést a magyar autósok.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!