Makró A hét ábrája Európai Unió GDP Eurostat Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Mennyire van jó erőben a magyar gazdaság? Fontos adatsor jelent meg – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Érdekes adatokat tett közzé az Eurostat.

Az előzetes, 2025-ös adatok szerint az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-paritáson számolva jelentős különbséget mutatott az egyes uniós tagállamok tekintetében. Az Eurostat közlésében kiemelte, a tagországok átlaga vásárlóerő-paritáson számolva mintegy 41 600 euró volt, ez szolgál viszonyítási pontként a tagállamok összehasonlításához.

A 27 tagállamból mindössze tíz teljesített az EU-s átlag fölött, ezek az országok az uniós népesség mintegy 34 százalékát adják. Luxemburg és Írország mellett Hollandia, Dánia, Ausztria, Németország, Belgium, Svédország, Málta és Finnország is az átlag felett volt.

Franciaország, Ciprus, Olaszország, Csehország, Spanyolország és Szlovénia legfeljebb 10 százalékkal maradt el az EU-átlagtól, míg Litvánia, Portugália és Lengyelország nagyjából 10–20 százalékos lemaradásban volt. A legalacsonyabb egy főre jutó GDP-t Bulgáriában és Görögországban mérték, ahol az érték 32 százalékkal maradt el az uniós átlagtól, míg Lettország 29 százalékkal volt az átlag alatt. Ez a hét ábrája:

Mi a helyzet Magyarországon?

Mint az az Eurostat adataiból kiderült, Magyarország egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított GDP-je 2025-ben az Európai Unió átlagának 76,1 százalékát érte el, ami a 2024-es 76,2 százalékhoz képest 0,1 százalékpontos csökkenés, de több évre visszatekintve is nagyjából ezen a szinten állt a magyar gazdaság az európai viszonylatban. Fontos kitétel, hogy a tagállamok közötti sorrendet nemcsak az egyes országok gazdasági teljesítménye, hanem a többi ország növekedési üteme is befolyásolja.

A Központi Statisztikai Hivatal szerkesztőségünknek megküldött értelmezésében leszögezte, az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson számított mutatója az országok gazdasági teljesítményének nemzetközi összehasonlítására szolgál és nem azonos a háztartások jövedelmével vagy közvetlen jóléti helyzetével.

Regionális viszonylatban, így a Visegrádi Négyeket és a környező országokat tekintve a magyar gazdaság egyedül Szlovákiát tudta maga mögé utasítani, Románia, Lengyelország és Csehország is jobban állt ezen a téren, ahogy ez az Eurostat adataiból kiderült.

Hazajönnek a most külföldön tanuló, dolgozó fiatalok?

Hazajönnek a most külföldön tanuló, dolgozó fiatalok?

Erről is beszélt Jaksity György a Klasszis Klub e heti adásában.

Nagyon aggasztó, hogy nem hat a szómágia az olajpiacra – Mfor Üzemanyagár-figyelő

Donald Trump ugyan néhány naponta belengeti, hogy az iráni háború lezárul, közel a megegyezés, ezt Teherán rendre cáfolja. Így átmenetileg ugyan látunk áresést az olaj piacán, de ezt rendre újabb felpattanás követi. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ez kifejezetten aggasztó, mert az árstop ugyan jelenleg védi a magyar autósokat, ez csak korlátozott ideig lesz fenntartható.

Kiderült, mennyit keres egy átlagos focista a magyar első osztályban

Kiderült, mennyit keres egy átlagos focista a magyar első osztályban

Többet költenek a magyar első osztályú labdarúgó-csapatok a játékosok fizetésére, mint a horvát, vagy a norvég élvonal klubjai. Ez derült ki többek között az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA éves jelentéséből.

Lejtmenettel zárta a hetet a forint

Lejtmenettel zárta a hetet a forint

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint pénteken, az egész hetet nézve viszont pozitív a mérleg. 

Minden alsóházi képviselő az üzemanyag-ársapkára szavazott Lengyelországban

Minden alsóházi képviselő az üzemanyag-ársapkára szavazott Lengyelországban

Lengyelország is korlátozást vezethet be az üzemanyagok kiskereskedelmi árára, ha az alsóház döntését a Szenátus és az elnök is jóváhagyja. Donald Tusk miniszterelnök arról is beszélt, hogy az üzemanyagokat terhelő áfát 23 százalékról 8 százalékra csökkentené.

Ausztriában is betilthatják a közösségimédia-platformokat a gyerekeknek

Ausztriában is betilthatják a közösségimédia-platformokat a gyerekeknek

Az osztrák kormánykoalíció megállapodott arról, hogy a 14 éven aluli gyerekeknek korlátozzák a közösségimédia-hozzáférését. Már csak az a kérdés, mikor: a francia kormány már januárban döntött, ott 15 év a korhatár.

Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél, nyolcezer lakásban nincs fűtés

Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél, nyolcezer lakásban nincs fűtés

Szombathely jelentős részén szünetel a távhőszolgáltatás, jelenleg nyolcezer lakásban nincs fűtés. Erről tájékoztatta Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktort. A zalai tűzoltók sok riasztást kaptak a viharos időjárás miatt.

Jaksity György: Kormányváltás után sem látom reálisnak a 27 százalékos áfa csökkentését

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítója, elnöke a március 24-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 94. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Szlovákiában és Bulgáriában is olcsóbbak az üzemanyagok a magyarországi védett árnál. Az ársapka a szakértők szerint hosszútávon nem fenntartható, eközben az üzemanyagok piaci ára már az olasz szintet közelíti. 

Vészjósló nyilatkozatot tett az iráni külügyminiszter

Vészjósló nyilatkozatot tett az iráni külügyminiszter

Abbász Aragcsi szerint Iránnak partmenti államként jogában áll nem átengedni a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok, Izrael, illetve szövetségeseik hajóit.

