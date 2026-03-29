Mennyire van jó erőben a magyar gazdaság? Fontos adatsor jelent meg – A hét ábrája

Az előzetes, 2025-ös adatok szerint az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-paritáson számolva jelentős különbséget mutatott az egyes uniós tagállamok tekintetében. Az Eurostat közlésében kiemelte, a tagországok átlaga vásárlóerő-paritáson számolva mintegy 41 600 euró volt, ez szolgál viszonyítási pontként a tagállamok összehasonlításához.

A 27 tagállamból mindössze tíz teljesített az EU-s átlag fölött, ezek az országok az uniós népesség mintegy 34 százalékát adják. Luxemburg és Írország mellett Hollandia, Dánia, Ausztria, Németország, Belgium, Svédország, Málta és Finnország is az átlag felett volt.

Franciaország, Ciprus, Olaszország, Csehország, Spanyolország és Szlovénia legfeljebb 10 százalékkal maradt el az EU-átlagtól, míg Litvánia, Portugália és Lengyelország nagyjából 10–20 százalékos lemaradásban volt. A legalacsonyabb egy főre jutó GDP-t Bulgáriában és Görögországban mérték, ahol az érték 32 százalékkal maradt el az uniós átlagtól, míg Lettország 29 százalékkal volt az átlag alatt. Ez a hét ábrája:

Mi a helyzet Magyarországon?

Mint az az Eurostat adataiból kiderült, Magyarország egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított GDP-je 2025-ben az Európai Unió átlagának 76,1 százalékát érte el, ami a 2024-es 76,2 százalékhoz képest 0,1 százalékpontos csökkenés, de több évre visszatekintve is nagyjából ezen a szinten állt a magyar gazdaság az európai viszonylatban. Fontos kitétel, hogy a tagállamok közötti sorrendet nemcsak az egyes országok gazdasági teljesítménye, hanem a többi ország növekedési üteme is befolyásolja.

A Központi Statisztikai Hivatal szerkesztőségünknek megküldött értelmezésében leszögezte, az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson számított mutatója az országok gazdasági teljesítményének nemzetközi összehasonlítására szolgál és nem azonos a háztartások jövedelmével vagy közvetlen jóléti helyzetével.

Regionális viszonylatban, így a Visegrádi Négyeket és a környező országokat tekintve a magyar gazdaság egyedül Szlovákiát tudta maga mögé utasítani, Románia, Lengyelország és Csehország is jobban állt ezen a téren, ahogy ez az Eurostat adataiból kiderült.