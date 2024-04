Mennyit fognak érni az ukrán F-16-osok?

Kényesek az F-16-osok, karbantartani sem lesz könnyű ezeket az érzékeny masinákat. De nem ez a legnagyobb baj ukrán szempontból, hanem az, hogy pont arra lesznek alkalmatlanok, amit a legtöbben várnak a bevetésüktől - írja cikkében a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó társunk, a Privátbankár.hu.

A cikk szerint most az F-16-osok Ukrajnába érkezését övezi hatalmas várakozás, de nagy győzelmek helyett most inkább csak az orosz előrenyomulás megállítását várja a közvélemény az újabb nyugati „csodafegyvertől”. Vajon most indokolt a felfokozott várakozás? Vagy az F-16-osok is úgy járnak majd, mint a nyugati harckocsik, és nem fogják megváltani a világot az ukrán háború valóságában? - teszi fel a kérdéseket a lap.

Sima és tiszta kifutópályára van szükségük

Fotó: Depositphotos

Az írásból kiderül: az F-16-osokkal az első nagy probléma részben éppen az általuk kínált előnyökből fakad: ezek ugyan messze nem képviselik a nyugati haditechnika élvonalát, de az Ukrajna által jelenleg használt szovjet-orosz repülőgépekhez képest így is legalább egy fél generációnyi, évtizedes ugrást jelentenek előre - további részletek a Privatbankar.hu oldalon.