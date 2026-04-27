Mennyit keres most egy fizikai munkás? Nem mindegy, hogy melyik részén dolgozik az országnak

A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2390 forint volt az első negyedévben, ami 6,2 százalékos növekedés az előző év azonos időszakában mért 2250 forinthoz képest – közölte a Trenkwalder és az RSM Hungary az MTI-vel.

A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csaknem 7 ezer munkavállaló béradatait dolgozta fel. Földrajzi bontás alapján kiemelték, hogy az átlagos fizikai órabér 2026 első hónapjaira már minden régióban átlépte a 2000 forintos küszöböt, jellemzően a 2200-2600 forintos sávban mozog. Ettől eltér az Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon elérhető bruttó átlagos órabér, ami 2020, illetve 2110 forintot tesz ki, miközben ez az érték Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintot.

A közlemény idézte Hamrák Viktort, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatóját, aki elmondta, a várakozásoknak megfelelően az év elején tovább lassult a bérnövekedés üteme: míg egy éve ilyenkor 9,1 százalékos emelkedést mutattak ki a fizikai dolgozók körében, ez 6,2 százalékra csökkent. Az alacsony infláció mellett ez még mindig 4 százalék feletti reálbérnövekedés. A szakember hozzátette, a gazdaság szignifikáns élénkülése előtt nem várható, hogy a munkáltatók ennél dinamikusabb bérfejlesztést finanszíroznak.

Az RSM Hungary ezzel egy időben több mint 60 magyarországi vállalat mintegy ezer középvezetőjének béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2026 első negyedévében átlagosan 8,9 százalék volt éves összevetésben.

Az előző évekkel ellentétben – amikor a jelentősen magasabb inflációs környezetben a cégek többsége igyekezett az árindexet év közbeni béremelésekkel is lekövetni – jelenleg inkább az jellemző, hogy a cégek csupán éves szinten, jellemzően az év elején korrigálják a béreket.

Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési üzletágának vezetője a közleményben megjegyezte, az év elejétől már nemcsak a nemzetközi vállalatok, de a nagy- és középvállalatok körében is kiemelt figyelmet kap a küszöbön álló bértranszparencia-elvárásoknak való megfelelés. Ez a bérsávok áttekintését, rendezését, illetve az azonos feladatkörben dolgozók körében a nemek között fennálló esetleges bérdifferenciák rendezését is magával hozza. Számos cégnél az idei bérkorrekciókba már ezeket az elemeket is beépíthették, ami kisebb egyszeri lökést adhatott a növekedési ütemnek.

