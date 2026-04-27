Mennyit keres most egy fizikai munkás? Nem mindegy, hogy melyik részén dolgozik az országnak

6,2 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.

A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2390 forint volt az első negyedévben, ami 6,2 százalékos növekedés az előző év azonos időszakában mért 2250 forinthoz képest – közölte a Trenkwalder és az RSM Hungary az MTI-vel.

A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csaknem 7 ezer munkavállaló béradatait dolgozta fel. Földrajzi bontás alapján kiemelték, hogy az átlagos fizikai órabér 2026 első hónapjaira már minden régióban átlépte a 2000 forintos küszöböt, jellemzően a 2200-2600 forintos sávban mozog. Ettől eltér az Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon elérhető bruttó átlagos órabér, ami 2020, illetve 2110 forintot tesz ki, miközben ez az érték Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintot.

A közlemény idézte Hamrák Viktort, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatóját, aki elmondta, a várakozásoknak megfelelően az év elején tovább lassult a bérnövekedés üteme: míg egy éve ilyenkor 9,1 százalékos emelkedést mutattak ki a fizikai dolgozók körében, ez 6,2 százalékra csökkent. Az alacsony infláció mellett ez még mindig 4 százalék feletti reálbérnövekedés. A szakember hozzátette, a gazdaság szignifikáns élénkülése előtt nem várható, hogy a munkáltatók ennél dinamikusabb bérfejlesztést finanszíroznak.

Az RSM Hungary ezzel egy időben több mint 60 magyarországi vállalat mintegy ezer középvezetőjének béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2026 első negyedévében átlagosan 8,9 százalék volt éves összevetésben.

Az előző évekkel ellentétben – amikor a jelentősen magasabb inflációs környezetben a cégek többsége igyekezett az árindexet év közbeni béremelésekkel is lekövetni – jelenleg inkább az jellemző, hogy a cégek csupán éves szinten, jellemzően az év elején korrigálják a béreket.

Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési üzletágának vezetője a közleményben megjegyezte, az év elejétől már nemcsak a nemzetközi vállalatok, de a nagy- és középvállalatok körében is kiemelt figyelmet kap a küszöbön álló bértranszparencia-elvárásoknak való megfelelés. Ez a bérsávok áttekintését, rendezését, illetve az azonos feladatkörben dolgozók körében a nemek között fennálló esetleges bérdifferenciák rendezését is magával hozza. Számos cégnél az idei bérkorrekciókba már ezeket az elemeket is beépíthették, ami kisebb egyszeri lökést adhatott a növekedési ütemnek.

(MTI)

Európában kilőttek a fegyverkezési kiadások, így jött össze a globális rekord

Európában kilőttek a fegyverkezési kiadások, így jött össze a globális rekord

Soha nem költött még a világ ennyit fegyverre.

Ütközőpályán az Európai Bizottság Kínával – mi lesz ebből?

Ütközőpályán az Európai Bizottság Kínával – mi lesz ebből?

Nem tetszik az új szabályozás Kínának.

Mit üzennek Varga Mihályék Magyar Péter kormányának?

Hiába a forint erősödése, a választásokat követő optimizmus, az alacsony infláció, a nemzetközi helyzet, a közel-keleti háború és az ebből eredő energiaválság miatt még áprilisban sem várható újabb kamatvágás a Magyar Nemzeti Bank részéről. Az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők részletesen kifejtették, milyen hatással lehet az új kormányzatnak az uniós források felszabadítására és az euró bevezetésére vonatkozó terve a reálgazdaságra, illetve felvázolták a Hormuzi-szoros blokádjával kapcsolatos egyes forgatókönyvek adta lehetőségeket is.

Az Európai Bizottság is megszólalt, miután tárgyaltak a Tiszával

Az Európai Bizottság is megszólalt, miután tárgyaltak a Tiszával

Nem várnak a kormányalakításig ők sem, már előtte folytatnák a munkát.

Idén sem kezdik el a szegedi vasút kipofozását, de a Tisza Pártnak vannak tervei

Idén sem kezdik el a szegedi vasút kipofozását, de a Tisza Pártnak vannak tervei

A jelenlegi két és fél óráról másfél órára csökkentené a Szeged és Budapest közötti menetidőt a vasúton a Tisza Párt. Ehhez a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti, gyenge láncszemként értékelt vonalat kellene felújítani, az ügy már évek óta húzódik.

Sokmilliárd eurós biznisz a vape Európa-szerte

Sokmilliárd eurós biznisz a vape Európa-szerte

A szabályozatlan vape termékek forgalma már most meghaladhatja a 6,6 milliárd eurót a Philip Morris globális vezetője szerint. Az Európai Unióban forgalomban lévő ízesített e-cigaretták csaknem fele illegális eredetű.

Hirtelen mindenkinek akkumulátor kell

Hirtelen mindenkinek akkumulátor kell

Az iráni háború miatt a hagyományos energiahordozók ára megugrott, ráadásul az elérhetőségük is bizonytalanná vált. Ez pedig ismét fókuszba helyezte a megújuló energiát és annak tárolását.

Az orosz olaj sem old meg a magyar piacon minden problémát

Az orosz olaj sem old meg minden problémát a magyar piacon

A hét egyik legfontosabb üzemanyagpiaci híre az volt, hogy a Barátság kőolajvezeték ismét működőképes, és megindult a tranzit is. Ez a hazai ellátás szempontjából megnyugtató hír, ugyanakkor a hatósági árak miatt az üzemanyagok importja gyakorlatilag leállt. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő hónapokban az új kormány is csak óvatosan nyúl majd a rendszerhez.

A heti veszteséget nem hozta be, de így is erős napot zárt a forint

A heti veszteséget nem hozta be, de így is erős napot zárt a forint

A dollár árfolyama a reggeli 314-ről 311-re változott.

A napraforgóolaj árrésstopja miatt az olívaolaj is olcsóbb lehet a magyar boltokban

A napraforgóolaj árrésstopja miatt az olívaolaj is olcsóbb lehet a magyar boltokban

A forint erősödése is az olívaolaj árcsökkenésének kedvez: még nem érte el a napraforgóolaj szintjét, de szűkül a rés.

