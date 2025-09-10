Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Autópiac, járműipar BMW

Menő SUV-t keres? Íme a toplista

mfor.hu

Az élen nincs változás, de felfutóban a fiatal hibrid modellek.

A BMW X-sorozat változatlanul a legkeresettebb SUV-kategóriás modell Magyarországon: több mint 51 ezer érdeklődést generált 2025 első nyolc hónapjában, ami minimális növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az átlagár is kis mértékben nőtt, 12,3 millió forintra, és a kínálat is bőséges maradt 7700+ aktív hirdetéssel. A magas átlag-futásteljesítmény (163 ezer kilométer) és az átlagosan 8,7 éves életkor alapján jól látszik, hogy a vásárlók gyakran a prémium szegmens használt képviselői között keresik az értékállóságot.

A Suzuki Vitara továbbra is a második legnépszerűbb SUV, 28 500 érdeklődővel, ami 9,3 százalékos növekedés 2024-hez képest. Átlagára 5,23 millió forintra emelkedett 4,93 millió forintról, miközben átlagos életkora és futásteljesítménye is csak enyhén nőtt, így Vitara a mai napig megfizethető és megbízható választás a vásárlók számára.

A Toyota RAV4 iránt közel 24 ezer érdeklődés érkezett, szemben a tavalyi közel 19 ezerrel, ami több mint 26 százalékos növekedés. Az átlagár viszont jelentősen megugrott, 6,85-ről 7,47 millió forintra. A megbízhatósága miatt azonban a RAV4 a magasabb ár és a szintén magas (157 ezer kilométeres) átlagos futásteljesítmény mellett is tartja a népszerűségét a vásárlók körében.

A Toyota C-HR – alig több mint 4 éves átlagéletkorával – a toplista legfiatalabb szereplője. A hibrid modell iránt 16 400 érdeklődés érkezett 2025 első nyolc hónapjában, ami 17 százalékos emelkedés a tavalyi adatokhoz képest. A 8,7 millió forintos átlag ár és a kevesebb mint 70 ezer kilométeres futásteljesítmény is jól mutatja, hogy jellemzően fiatal, keveset futott példányok kerülnek a piacra.

A modell népszerűsége nem véletlen: a Toyota C-HR a városi SUV-ok kategóriájában hódít, elsősorban a korszerű hibrid hajtáslánca és a kompakt mérete miatt. A fiatalabb vevők körében is vonzó alternatíva, akik egy modern, környezetkímélő városi SUV-t keresnek.

„A SUV-ok továbbra is a hazai piac meghatározó szereplői, amit jól mutat, hogy a BMW X-sorozat toronymagasan vezeti a listát, több mint 51 ezer darab aktív hirdetéssel. A magyar vásárlók körében azonban nem csak a prémium szegmens népszerű: a Suzuki Vitara és a Toyota RAV4 stabilan tartják helyüket az élmezőnyben, köszönhetően megbízhatóságuknak és kedvező fenntartási költségeiknek. Érdekesség, hogy a Toyota C-HR a lista egyik legfiatalabb szereplőjeként, alig 4 éves átlagéletkorral is már a hatodik helyen áll, ami a hibrid SUV-ok térnyerését jelzi. A Dacia Duster ugyan olcsóbb átlagárral szerepel, de a magas érdeklődésszám mutatja, hogy az ár-érték arány továbbra is kiemelt szempont. Összességében a toplista egyszerre tükrözi a prémium és a megfizethetőbb, praktikus SUV-ok iránti folyamatos keresletet, miközben a hibrid modellek térnyerése is egyértelműen látszik” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Mészáros Lőrinc lekörözte Elon Muskot

A leggazdagabb magyar vagyona tíz év alatt a 150-szeresére ugrott, miközben az amerikai topmilliárdosé „csak” a 38-szorosára. 

A lengyel és a francia igény után Magyarországé a legnagyobb

Az EU SAFE hitelkeretéből 16,2 milliárd eurónyi forrás, vagyis több mint 6.300 milliárd forint támogathatja Magyarország védelmi beszerzéseit és beruházásait.

Már nem menő egy hétre lemenni a Balatonhoz

Az idén nyáron belföldre utazók alig 10 százaléka foglalt szállást négy éjszakánál hosszabb időre. Összesítésben Siófok a legnépszerűbb úticél, a szállásfoglalások közel fele 70 ezer forint alatt maradt.

Elhalasztaná az üzemanyagok adóemelését a kormány

Januárra tervezték, lehet, hogy július lesz belőle. A benzin árát 9 forinttal, a dízelét 8 forinttal emelné literenként a tervezett intézkedés.

Megkongatták a vészharangot a kereskedők, elhallatszik a Karmelitáig?

Az augusztusi, a júliusival hajszálra megegyező éves inflációs adatok megerősítették az Országos Kereskedelmi Szövetséget abban, hogy az árrésstop inkább árt, mint használ: olcsóbbodás helyett csak felgyorsítja a kisboltok megszűnését, ami rontja a kisebb települések élelmiszerellátását. Mivel a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a narratívájában továbbra is csak – ahogy fogalmaznak – az „indokolatlan áremelésekkel szembeni fellépésre” futja, ismét a hazai elemzők reakciójából bogozhatjuk ki a hazai infláció beragadásának okait.

Már megint a nyugdíjasok húzták a rövidebbet

Az idősek általuk jellemzően megvásárolt termékek, illetve igénybe vett szolgáltatások ára egy év alatt jobban nőtt, mint az átlagos infláció.

Kétéves mélyponton a dollár, az euróval szemben is tartja magát a forint

Utoljára 2023 júliusában volt ennyire alacsony a dollár árfolyama a forinthoz viszonyítva.

Amerikából küldenek selyemzsinórt Orbánéknak?

Korábban Donald Trump, a hétvégén pedig a pénzügyminisztere, Scott Bessent beszélt arról, hogy másodlagos vámokat kellene bevezetni az orosz olajat vásárló államokra. A magyar kormány szerint ugyanakkor szó sincs korlátozásról, csak Brüsszel ármánykodása áll a háttérben. Természetesen semmi sem fekete és fehér, de a hazai ellátás biztosítása még egy esetleges korlátozás esetén sem lenne megoldhatatlan feladat.

Van, amikor nem lehet mellébeszélni a magyar gazdaság igazi helyzetéről

A Trend FM reggeli műsorában a legfrissebb Árkosár-felmérések mellett a Közgazdász-vándorgyűlés helyszíni tapasztalatai is szóba kerültek.

Lesújtott az amerikai pöröly, de eddig Trump terve sem fenékig tejfel

Már látszódnak az első markáns jelei a Donald Trump által indított vámháborúnak a globális kereskedelemben: Kína és Németország is elkezdte újragombolni az exportstratégiáját. A szállítási útvonalak megváltozása Magyarországra is hatással van, sőt, mi az EU-átlaghoz képest még inkább kitettek vagyunk az amerikai felvevőpiacoknak.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

