Ment a lecsóba Trump kérése – Ez Viszont Privát

Fejezetek:

01:03 Beköszönés

02:20 5+5: a Nemzeti Konzultáció és a Nemzet Hangja kérdéseiről

10:01 Az édesanyák és a fiatalok adómentességéről

14:07 Miért zárt többlettel a költségvetés, 8 és fél év után először?

16:31 A társasági adóról

22:47 Tényleg nem jöhetnek 2027 előtt az uniós pénzek?

29:53 Repülőrajt az Otthon Startnál?

38:11 A Tisza már az egymilliárd forint feletti vagyonokat is megadóztatná

42:27 Az orosz olajról való leválásról

44:40: Merre tovább, forint?

51:57 Takács Péter beszólt a háziorvosoknak

55:39 Mekkora lehet az idén a GDP-növekedés?

1:00:15 Elköszönés

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el.