Ment a lecsóba Trump kérése – Ez Viszont Privát

Fejezetek:
01:03 Beköszönés
02:20 5+5: a Nemzeti Konzultáció és a Nemzet Hangja kérdéseiről
10:01 Az édesanyák és a fiatalok adómentességéről
14:07 Miért zárt többlettel a költségvetés, 8 és fél év után először?
16:31 A társasági adóról
22:47 Tényleg nem jöhetnek 2027 előtt az uniós pénzek?
29:53 Repülőrajt az Otthon Startnál?
38:11 A Tisza már az egymilliárd forint feletti vagyonokat is megadóztatná
42:27 Az orosz olajról való leválásról
44:40: Merre tovább, forint?
51:57 Takács Péter beszólt a háziorvosoknak
55:39 Mekkora lehet az idén a GDP-növekedés?
1:00:15 Elköszönés
