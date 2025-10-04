Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Ment a lecsóba Trump kérése – Ez Viszont Privát

Csabai Károly – Havas Gábor – Herman Bernadett – Imre Lőrinc – Izsó Márton

A héten ismertté váltak a kormány és a Tisza Párt egyaránt 5-5 pontból álló azon kérdései, amelyekre várják a választópolgárok reakcióit. Az Ez Viszont Privát legújabb adásában ezek mentén beszélgetett Csabai Károly főszerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Imre Lőrinc újságíró. Például az édesanyák és a fiatalok adómentességéről, a társasági adóról, valamint arról, hogy Magyar Péter már az egymilliárd forint feletti vagyonokat is megadóztatná. 

Fejezetek:

01:03 Beköszönés

02:20 5+5: a Nemzeti Konzultáció és a Nemzet Hangja kérdéseiről

10:01 Az édesanyák és a fiatalok adómentességéről

14:07 Miért zárt többlettel a költségvetés, 8 és fél év után először?

16:31 A társasági adóról

22:47 Tényleg nem jöhetnek 2027 előtt az uniós pénzek?

29:53 Repülőrajt az Otthon Startnál?

38:11 A Tisza már az egymilliárd forint feletti vagyonokat is megadóztatná

42:27 Az orosz olajról való leválásról

44:40: Merre tovább, forint?

51:57 Takács Péter beszólt a háziorvosoknak

55:39 Mekkora lehet az idén a GDP-növekedés?

1:00:15 Elköszönés

Több száz millióval bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

Jelentősen bővültek a Széchenyi Mikrohitel MAX+ lehetőségei a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) szerint.

Orbán Viktor

A magyar miniszterelnököt arról kérdeztük a mai rendkívüli sajtótájékoztatóján, hogy változtat-e a kormány az idei növekedési prognózisán.

Szokatlan időben, szombatra hirdette meg a Miniszterelnöki Kabinetiroda azt a sajtótájékoztatót, amelyet Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel tartott.

Brutális üzemanyagárak: tovább tart a riogatás

Az üzemanyagárak továbbra is nyomottak, köszönhetően az alacsony olajáraknak. A kormányzat azonban 1000 forintos árakkal riogat, ami az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint vagy a hozzá nem értésből fakad, vagy szándékos csúsztatás. Az igazság az, hogy az árakban maximum 30-40 forintos különbséget jelentene, ha nem jönne orosz olaj.

Varga Mihály meggyőzhette Orbán Viktort: fontos lett a forint a gazdaságpolitikának

A 2026-os választásokig kitarthat a forint lendülete, 400 fölötti eurót egy ideig nem fogunk látni – hangzott el a lapcsoportunk, a Klasszis Média által szervezett Klasszis Befektetői Klubon. A globális piacokon eközben az Egyesült Államok vámpolitikája gerjeszti a legtöbb feszültséget, de ehhez a befektetők már kezdenek hozzászokni. Egyre inkább a sztorikat, és nem a volatilitást érdemes megvenni.

Magyar Péter szavazói egyre élesebben utasítják el az orosz energiát

Pártpolitikai kérdésnek tűnik az energiafüggés.

Ezért érdemes szombatig várni a tankolással

A benzin nagykerára 3, a gázolajé 4 forinttal csökken, a kiskereskedelmi árak már pénteken csökkenésnek indultak.

Erősödött a forint a dollárral szemben

Az euróval és a svájci frankkal együtt mozog a magyar fizetőeszköz péntek reggel, a dollár ismét 332-höz közelít.

Nem csúsztunk bele a fiskális alkoholizmusba, de a választások azért nagy csáberő

Amitől sokan tartottak, elmaradt az első félévben: a kormányzatot a januártól júniusig tartó időszak adatai alapján semmiképp sem lehet a fiskális alkoholizmus vádjával illetni. Sőt, a második negyedévben 8 éve nem látott többletet halmozott fel a költségvetés. A választási év felé közeledve azért sokasodnak a kérdőjelek.

„Teljes átrendeződés zajlik a világban” – Bendarzsevszkij Anton a világrend átalakulásáról és fekete hattyúkról

Véget ért már az Egyesült Államok dominálta világrend? Hány pólusú lesz az új világrend? Milyen események boríthatják fel a terveket és számításokat. E kérdésekről is beszélt a Klasszis Befektetői Klubban a szakértő.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

