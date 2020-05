Mentik a mezőgazdaságot: megnyitják a határokat a vendégmunkások előtt

Mivel elbocsátott irodistákkal nem lehet elvégeztetni a mezőgazdasági munkákat, a kormány most külföldi vendégmunkások beengedésével igyekszik megoldani az agrárium legégetőbb problémáját.

A vendégmunkásokat megvizsgálják a határon, és csak azokat engedik be, akiknél nem merül fel a COVID-19 fertőzés gyanúja. A beengedéshez érvényes munkaszerződés vagy a munkaviszony fennállásáról szóló igazolás is szükséges.

A rendelettel egyidőben meg is jelent az országos rendőrfőkapitány határozata a témában. Eszerint a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok a mezőgazdasági munkavégzés céljából az ORFK által kijelölt határátkelőhelyen beléphetnek az országba, ha a munkáltatójuk a tervezett belépés előtt legalább 48 órával értesíti erről a határrendészeti kirendeltséget .

Szerdán éjszaka a Magyar Közlönybe megjelent egy friss rendeletmódosítás, amely a mezőgazdaság munkaerő-problémájára hivatott megoldást kínálni. Eszerint a szomszédos államok állampolgáraira vonatkozóan azok esetében, akik az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából utaznak be, az országos rendőrfőkapitány új szabályokat hozhat. Ezek a szabályok a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a munkahelyi karanténra vonatkozhatnak.

Nem életszerű, hogy az iparban, vendéglátásban, szórakoztatási területen tapasztalatot szerzett, vagy irodai dolgozók mezőgazdasági idénymunkára jelentkeznek, különösen akkor nem, ha megyeszékhelyeken vagy a fővárosban élnek - vélekedett nemrég egy agráriumban tevékenykedő cég vezetője. A mezőgazdasági munkák irodában vagy vendéglátó-helyen foglalkoztatott munkavállalók számára nem jelentenek valós alternatívát - írta korábban egy másik elemzés is .

