Méretes pakkot hoz az új hét, csak úgy kapkodhatjuk a fejünket

A jövő héten kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pedig közzéteszi az áprilisi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat, a turisztikai szálláshelyek áprilisi forgalmáról és az áprilisi ipari termelői árakról készült statisztikát, valamint a külkereskedelmi termékforgalom áprilisi számait.

Varga Mihályék összeülnek

Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, amely legutóbbi ülésén, április 28-án változatlanul 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két széle sem változott, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt. A Monetáris Tanács márciusi kamatdöntő ülésén sem változtatott az alapkamaton, előtte februárban egyhangú döntéssel csökkentették 25 bázisponttal 6,25 százalékra az alapkamatot, ami azt megelőzően 2024 szeptemberében változott.

Adatokból nem lesz hiány

Számok a munkaerőpiacról

Csütörtökön teszi közzé a KSH az áprilisi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat. Márciusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezret tett ki, a foglalkoztatottak száma 55 ezerrel csökkent, a foglalkoztatási ráta 0,2 százalékponttal nőtt a tavaly márciusihoz viszonyítva. A munkanélküliek száma 219 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt.

Szintén csütörtökön közlik a turisztikai szálláshelyek áprilisi forgalmának számait. Márciusban a turisztikai, kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken közel 1,2 millió vendég 2,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 0,6, a vendégéjszakáké 0,9 százalékkal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. A belföldi vendégek száma 1,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,1 százalékkal haladta meg a tavaly márciusit, a külföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 71,2 milliárd forint volt márciusban, folyó áron 3,0 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 6,3 százalékkal többet, 2,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a szálláshelyeken.

Ipar, külkereskedelem

Pénteken közli a statisztikai hivatal az áprilisi ipari termelői árak adatait. Márciusban a belföldi értékesítés árai 1,2 százalékkal, az exportértékesítéséi 1,3 százalékkal nőttek, az ipari termelői árak átlagosan 1,2 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbiaknál. A belföldi árak négy hónap csökkenés után emelkedtek márciusban. Az előző havihoz mérve a belföldi értékesítési árak 3,3 százalékkal, az exportértékesítési árak 4,2 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak összességében 3,9 százalékkal nőttek.

Pénteken ismerteti a KSH a külkereskedelmi termékforgalom áprilisi alakulását is. Márciusban a külkereskedelmi termékforgalom aktívuma 924 millió euró volt, 773 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Euróban kifejezve az export értéke 3,6 százalékkal, az importé 11 százalékkal nőtt. A kivitel volumene 8,6 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 1,1 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. A februárihoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 11 százalékkal, az importé 8,6 százalékkal csökkent. Márciusban a kivitel értéke 14,0 milliárd euró (5465 milliárd forint), a behozatalé 13,1 milliárd euró (5105 milliárd forint) volt.