Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Méretes pénzeket mozgattak meg egy EU-s döntés miatt

Átcsoportosítottak egy jelentős összeget.

Az Európai Bizottság és a tagállamok a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló kohéziós alapból 34,6 milliárd eurót csoportosítottak át az Európai Unió más stratégiai prioritásaira – közölte az uniós bizottság szerdán.

A brüsszeli közlemény szerint a kohéziós alapból a versenyképesség növelésére, a védelmi és polgári felkészültség javítására, a megfizethető és fenntartható lakhatás előmozdítására, a vízhiányhoz való alkalmazkodóképesség javítására és az energiahálózatok fejlesztésére csoportosítottak át forrásokat.

„Az uniós finanszírozás átcsoportosítása megerősíti Európa versenyelőnyét, növeli biztonságát és felkészültségét, biztosítja az energiaellátást, megfizethetőbbé teszi a polgárok mindennapi életét és növeli Európa technológiai függetlenségét” – fogalmaztak.

Az átcsoportosított források támogatni fogják a készségek fejlesztését a polgári felkészültség, a védelem és a kiberbiztonság területén, valamint a dekarbonizációs folyamatot – emelték ki. Részleteket tekintve közölték, a kohéziós alapból átcsoportosított forrásokból 15,2 milliárd euró jut a versenyképesség fokozására a kritikus technológiák, az innováció és a készségfejlesztés révén.

Így alakult a pénzeső sorsa
Mire megy a pénz?

11,9 milliárd euró jut a védelmi ipari képességek, a katonai mobilitás, valamint a polgári felkészültség és a készségfejlesztés megerősítésére. 3,3 milliárd euró jut a megfizethető és fenntartható lakhatásra, a társadalmi befogadás támogatására. 3,1 milliárd euró jut a vízellátáshoz való alkalmazkodóképességre, a fenntartható erőforrás-gazdálkodás megerősítésére. Valamint 1,2 milliárd euró jut az energiabiztonság és az ipari dekarbonizáció fokozására, a minőségi munkahelyek támogatására a zöld átállás folyamán.

Azok a tagállamok és régiók, amelyek az új uniós stratégiai prioritások felé programozták át a forrásokat, fokozott előfinanszírozásban részesülnek a projektek elindításához, valamint a regionális fejlesztési projektek magasabb uniós társfinanszírozási arányában, hogy enyhítsék a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomást – írták.

Emellett kedvezőbb elbánásban részesültek az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos régiók, amelyek – mint írták – jelentős kihívásokkal néznek szembe Oroszország 2022-ben indított háborújának kezdete óta.

Megjött a választások előtti utolsó felmérés: ilyen hangulatban mehetünk szavazni április 12-én

A GKI Gazdaságkutató Zrt. közölte az április 12-i választások előtti utolsó gazdasági hangulatindexét. A mutató értéke 0,4 százalékponttal csökkent márciusban februárhoz képest, ami leginkább az üzleti várakozások romlásával magyarázható. Bár a fogyasztói bizalom enyhén javult, a kormányzati osztogatások azért semmiképp sem indítottak el egy hurráoptimizmust a lakosság körében.

Magyarországon lehet a kínai Eximbank regionális központja

A kínai Eximbank kész regionális központot létrehozni Magyarországon, valamint továbbra is támogatni fogja a kínai vállalatok beruházásainak idehozását, amiből hazánk már eddig is rendkívül sokat profitált, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülésén – az elemzői várakozásoknak megfelelően – 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. Az inflációs adatokra pillantva mindez meglepő lehet: a 2022-2023-as drasztikus áremelkedés kora leáldozott, még ha a fogyasztók inflációs érzékelése továbbra is magas. 

Rossz hírt közölt a hitelminősítő: bóvliba kerülhetünk április 12. után

Varga Mihály a kamatemelésről: minden opció az asztalon van

Az iráni háború nyomán elszabaduló energiaárak, a növekvő inflációs kockázatok és a régiós átlagnál nagyobb mértékben gyengülő forintárfolyam miatt nem okozott meglepetést a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. A döntés hátteréről és a hormuzi válság magyar gazdaságra gyakorolt hatásairól Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón számolt be.

Jaksity György élőben válaszol a kérdésekre – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítójával, elnökével folyó beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Ez már az olajválság hatása: borúsabban látják a jövőt Varga Mihályék

Egy órával azután, hogy a Monetáris Tanács 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a Magyar Nemzeti Bank közzétette a friss GDP- és inflációs prognózisát. További részletek majd a csütörtökön publikálandó Inflációs jelentésben válnak ismertté.

Döntött a Magyar Nemzeti Bank: Varga Mihályék kivárnak az iráni háború miatt

