Méretes pénzeket mozgattak meg egy EU-s döntés miatt

Az Európai Bizottság és a tagállamok a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló kohéziós alapból 34,6 milliárd eurót csoportosítottak át az Európai Unió más stratégiai prioritásaira – közölte az uniós bizottság szerdán.

A brüsszeli közlemény szerint a kohéziós alapból a versenyképesség növelésére, a védelmi és polgári felkészültség javítására, a megfizethető és fenntartható lakhatás előmozdítására, a vízhiányhoz való alkalmazkodóképesség javítására és az energiahálózatok fejlesztésére csoportosítottak át forrásokat.

„Az uniós finanszírozás átcsoportosítása megerősíti Európa versenyelőnyét, növeli biztonságát és felkészültségét, biztosítja az energiaellátást, megfizethetőbbé teszi a polgárok mindennapi életét és növeli Európa technológiai függetlenségét” – fogalmaztak.

Az átcsoportosított források támogatni fogják a készségek fejlesztését a polgári felkészültség, a védelem és a kiberbiztonság területén, valamint a dekarbonizációs folyamatot – emelték ki. Részleteket tekintve közölték, a kohéziós alapból átcsoportosított forrásokból 15,2 milliárd euró jut a versenyképesség fokozására a kritikus technológiák, az innováció és a készségfejlesztés révén.

Így alakult a pénzeső sorsa

Mire megy a pénz?

11,9 milliárd euró jut a védelmi ipari képességek, a katonai mobilitás, valamint a polgári felkészültség és a készségfejlesztés megerősítésére. 3,3 milliárd euró jut a megfizethető és fenntartható lakhatásra, a társadalmi befogadás támogatására. 3,1 milliárd euró jut a vízellátáshoz való alkalmazkodóképességre, a fenntartható erőforrás-gazdálkodás megerősítésére. Valamint 1,2 milliárd euró jut az energiabiztonság és az ipari dekarbonizáció fokozására, a minőségi munkahelyek támogatására a zöld átállás folyamán.

Azok a tagállamok és régiók, amelyek az új uniós stratégiai prioritások felé programozták át a forrásokat, fokozott előfinanszírozásban részesülnek a projektek elindításához, valamint a regionális fejlesztési projektek magasabb uniós társfinanszírozási arányában, hogy enyhítsék a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomást – írták.

Emellett kedvezőbb elbánásban részesültek az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos régiók, amelyek – mint írták – jelentős kihívásokkal néznek szembe Oroszország 2022-ben indított háborújának kezdete óta.