Mérföldekre az euró: úgy tűnik, Magyar Péter nem túlzott a parlamentben

A központi kormányzat hiánya 2492 milliárd forintot mutatott 2026. I. negyedévében, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 373 és 28 milliárd forintos többlettel zárták az I. negyedévet.

2026. I. negyedévében:

A kormányzati szektor bevétele 9327 milliárd, kiadása 11 417 milliárd forint volt.

2026. I. negyedévében 2025 azonos időszakához képest:

A bevételek 960 milliárd forinttal, 11,5 százalékkal növekedtek. A termelési adók 136 milliárd forinttal, 3,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Ebből az áfabevétel emelkedése 133 milliárd forint, 7,1 százalék volt. A jövedelemadó-bevételek 171 milliárd forinttal, 11,6 százalékkal bővültek. A társadalombiztosítási hozzájárulások 321 milliárd forinttal, 14,6 százalékkal nőttek. Az egyéb bevételek 331 milliárd forinttal, 27,1 százalékkal emelkedtek.

A kiadások 1798 milliárd forinttal, 18,7 százalékkal nőttek. A kifizetett munkavállalói jövedelem 841 milliárd forinttal, 38,5 százalékkal növekedett. A folyó termelőfelhasználás 151 milliárd forinttal, 10,4 százalékkal nőtt. A pénzbeni társadalmi juttatások 404 milliárd forinttal, 15,1 százalékkal lettek magasabbak. A kamatkiadások 5,9 milliárd forinttal, 0,7 százalékkal nőttek. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 134 milliárd forinttal, 26,2 százalékkal esett vissza. A kormányzati szektor egyéb kiadásai 530 milliárd forinttal, 27,8 százalékkal nőttek.

Magyar Péter miniszterelnök a héten a parlamentben beszélt arról, hogy „sokkoló állapotban” találták a költségvetést, és ha nem hoznák haza a korábban befagyasztott de azóta feloldott, 16,4 milliárd eurónyi európai uniós forrást, akkor a költségvetési hiány GDP-arányosan a 8,3 százalékot közelítené. Erről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

Kapcsolódó cikk Magyar Péter sajnálja, hogy nem volt nyilvános a hétvégi kormányülés Erről napirend előtt beszélt a kormányfő.

A kormányzati szektor hiánya tavaly 4059 milliárd forint, a GDP 4,7 százaléka volt. A negyedik negyedévet a központi kormányzat 1791 milliárd forint, a helyi önkormányzatok 104 milliárd forint hiánnyal, a társadalombiztosítási alapok 37 milliárd forint többlettel zárták.

A kormányzati szektor adóssága – a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján – 2025 végén 64 912 milliárd forint, a GDP 74,6 százaléka volt.

Részletes elemzéssel a 2026. I. negyedévi hiányadattal kapcsolatban hamarosan jelentkezünk majd.