Merkelnek is odaszúrt egyet Orbán Viktor a debreceni BMW-gyár megnyitóján

Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon ez a Willkommenskultur; itt nincs ideológia, csak eredmény, az számít, mi van az üzleti év végén. Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a munkát és a beruházást, hagyjuk, hogy a vállalkozások újra befektessék a pénzüket – fogalmazott. (A Willkommenskultur Németországban a migránsokhoz való pozitív hozzáállást, a befogadásukat jelenti. Ennek egyik példája Angela Merkel volt német kancellár a magyar kormány által helytelennek tartott politikája, amely keretében Németország tömegével fogadott be menedékkérőket a 2015-ös menekültválság során és után – a szerk.)

A kormányfő a legfontosabbnak azt nevezte, hogy a magyar út nem vezet háborúba. Hozzátette, nem lesz hadigazdaság, fontos a hadiipar és a határok védelme, de „nem fogjuk a magyarok pénzét mások háborújára költeni”. A magyarok pénzén a magyar gazdaságot, a magyar ipart, például Debrecent fogjuk építeni – mondta.

(MTI)