Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Autópiac, járműipar Debrecen BMW Orbán Viktor

Merkelnek is odaszúrt egyet Orbán Viktor a debreceni BMW-gyár megnyitóján

Aki Magyarországon beruház, biztos lehet benne, hogy jól jár, és nem változnak meg egyik hónapról a másikra a szabályok – jelentette ki a miniszterelnök pénteken Debrecenben a BMW Group debreceni üzemének hivatalos megnyitóján.

Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon ez a Willkommenskultur; itt nincs ideológia, csak eredmény, az számít, mi van az üzleti év végén. Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a munkát és a beruházást, hagyjuk, hogy a vállalkozások újra befektessék a pénzüket – fogalmazott. (A Willkommenskultur Németországban a migránsokhoz való pozitív hozzáállást, a befogadásukat jelenti. Ennek egyik példája Angela Merkel volt német kancellár a magyar kormány által helytelennek tartott politikája, amely keretében Németország tömegével fogadott be menedékkérőket a 2015-ös menekültválság során és után – a szerk.)

A kormányfő a legfontosabbnak azt nevezte, hogy a magyar út nem vezet háborúba. Hozzátette, nem lesz hadigazdaság, fontos a hadiipar és a határok védelme, de „nem fogjuk a magyarok pénzét mások háborújára költeni”. A magyarok pénzén a magyar gazdaságot, a magyar ipart, például Debrecent fogjuk építeni – mondta.

(MTI)

Lantos

Lantos Csaba elárulta, mivel lehetünk kevésbé függők az orosz gáztól

Az ország kedvező adottságainak köszönhetően a geotermikus energia a magyar zöldgazdaság vezető ereje lehet – mondta az energiaügyi miniszter a pénteki Budapest Geothermal Energy Summit konferencián.

Alig indult el a munkáshitel, de már közel hétszáz ember tartozik

2,7 milliárd forintnyi munkáshitellel van probléma: felvették, de 30 napon túli tartozást regisztrált az MNB. Sőt, már előfordul 90 napon túli tartozás is.

Ellepték a németek és lengyelek Budapestet

A Balatonnál kevesebb magyar éjszakázott, aki tehette, külföldre ment inkább nyaralni.

Így változik a dízel ára szombattól

A nagykereskedelmi ár 2 forinttal emelkedik, ezt pedig a kutak is beépíthetik az árazásba.

Kiderült, mire költi a MÁV a 400 milliárd forintos gigahitelét

Egymilliárd eurós hitelt nyújt az Európai Befektetési Bank, a Magyar Közlönyben felsorakoztak a projektek, amikre ezt elkölti a MÁV.

Négy éve több mint 60 ezer gyerek született augusztusig – idén 48 ezer

Bár az áprilisi mélypontról elmozdult, továbbra is alacsonyabb az elmúlt évek adataihoz képest a születések száma. A halálozások száma is visszaesett, sőt, augusztusban nagyobb mértékben, mint a születéseké.

Az euróval és a dollárral szemben is erősödött a forint péntek reggel

2-1 a forint mérlege péntek reggel: az euróval és a dollárral szemben minimális erősödéssel, a svájci frankhoz viszonyítva minimális gyengüléssel nyitott.

Milliárdokat csoportosított át Rogán Antalhoz a kormány az éjjel

Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra kapott a Miniszterelnöki Kabinetiroda közel háromszorakkora összeget, mint az Ötöslottó főnyereménye.

A napenergia egy lépéssel távolabb vitt minket az oroszoktól

Örvendetes mértékben növekszik a hazai napenergiás kapacitás, aminek köszönhetően kevesebb energia importjára szorul hazánk. Ugyanakkor ez nemcsak megoldást, de további kérdéseket is generál. Lélektani határt lépett át a hazai zöldenergiás kapacitás, miközben rekordot döntött a nullás vagy negatív áras időszakok száma is.

Leállítják az iváncsai akkugyárat októbertől

November közepéig leállítják a gyártást.

