Messi éves fizetése 70 és 80 millió dollár között van

A nyolcszoros aranylabdás argentin labdarúgó, Lionel Messi évi 70 és 80 millió dollár közötti pénzt keres amerikai futklubjánál, az Inter Miaminál. A nem teljesen pontosított összeggel Jorge Mas, a csapat ügyvezetője és résztulajdonosa szolgált a Bloombergnek adott interjújában.

Az amerikai együttes a 2023 nyara óta ott játszó, 38 éves Messivel eddig négy trófeát nyert, köztük a klub történetének első bajnoki címét az észak-amerikai profiligában (MLS).

„Azért van szükségem világszínvonalú szponzorokra, mert a labdarúgók drágák. Fizetek Messinek, megér minden pénzt, de ez évi 70 és 80 millió dollár között van” – nyilatkozta Mas. A klubvezető által elmondottak azért meglepőek, mert az MLS-játékosok szervezetének honlapján megjelent hivatalos adatok szerint Messi alapfizetése 12 millió, teljes bére pedig 20,5 millió dollár a mostani idényben.

(MTI)