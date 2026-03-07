1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Sportbiznisz

Messi éves fizetése 70 és 80 millió dollár között van

mfor.hu

Eddig más összegről lehetett tudni hivatalosan.

A nyolcszoros aranylabdás argentin labdarúgó, Lionel Messi évi 70 és 80 millió dollár közötti pénzt keres amerikai futklubjánál, az Inter Miaminál. A nem teljesen pontosított összeggel Jorge Mas, a csapat ügyvezetője és résztulajdonosa szolgált a Bloombergnek adott interjújában.

Az amerikai együttes a 2023 nyara óta ott játszó, 38 éves Messivel eddig négy trófeát nyert, köztük a klub történetének első bajnoki címét az észak-amerikai profiligában (MLS).

„Azért van szükségem világszínvonalú szponzorokra, mert a labdarúgók drágák. Fizetek Messinek, megér minden pénzt, de ez évi 70 és 80 millió dollár között van” – nyilatkozta Mas. A klubvezető által elmondottak azért meglepőek, mert az MLS-játékosok szervezetének honlapján megjelent hivatalos adatok szerint Messi alapfizetése 12 millió, teljes bére pedig 20,5 millió dollár a mostani idényben.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már korlátozzák a benzinvásárlást egy vidéki benzinkúton

Már korlátozzák a benzinvásárlást egy vidéki benzinkúton

Csak 30 liter benzint vagy gázolajat lehet tankolni.

A kormány miatt a Moody's leminősítette Budapest besorolását

A kormány miatt a Moody's leminősítette Budapest besorolását

Tovább romlott Budapest gyenge likviditási pozíciója.

Brutális ugrás a dízel piacán – és hol van a vége?

Brutális ugrás a dízel piacán – és hol van a vége?

Az olaj drágulása miatt a héten, ha nem is példa nélküli, de nem szokványos mértékű áremelkedést láthattunk a gázolaj piacán. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális írása szerint egyelőre minden abba az irányba mutat, hogy a következő napokban tovább emelkedhetnek az árak.

Nagyon nem elégedett Szijjártó Péter az Európai Unió válaszával az orosz olaj ügyében

Nagyon nem elégedett Szijjártó Péter az Európai Unió válaszával az orosz olaj ügyében (frissítve)

A magyar kormány a szlovákkal közösen az Európai Bizottsághoz fordult a leállított Barátság kőolajvezeték és az orosz olajszállítások miatt, de Szijjártó Péter szerint felháborító válasz érkezett.

Fél év alatt már a negyedik áron adnák el Nagy Márton minisztériumának épületét

Fél év alatt már a negyedik áron adnák el Nagy Márton minisztériumának épületét

Az első három árverésen 37,6 milliárd forintról 30 milliárd forintra csökkent a vagyonkezelő által kért minimális ár, de most emelték az árat.

Németország a sor végén: így változott a GDP az uniós tagállamokban

Németország a sor végén: így változott a GDP az uniós tagállamokban

Németországban 0,2 százalékkal növekedett a GDP tavaly, ezzel az uniós rangsor utolsó helyére került Finnországgal együtt. A negyedik negyedévet nézve azonban volt receszzió is, például, Romániában 1,9 százalékkal esett vissza a gazdaság. Horvátország viszont belehúzott az év végére.

Kegyetlen drágulás jön a dízelnél, és a benzinesek sem örülhetnek

Kegyetlen drágulás jön a dízelnél, és a benzinesek sem örülhetnek

Szombaton 17 forinttal emelkedik a dízel, 7 forinttal pedig a benzin nagykereskedelmi ára, ekkora áremelkedésre számíthatunk a kutakon. A dízel ára már csütörtökről péntekre is nagyot ugrott.

„Valami van, de nem az igazi” – juthat eszünkbe az egykori orosz humorista legendás mondata

Ezt annak kapcsán jelenthetné ki az 1911-től 1987-ig élt Arkagyij Rajkin, hogy a hazai ipar közel kétéves mélyrepülés után pont akkor produkált pozitív számot, amikor az újabb, ezúttal izraeli-amerikai-iráni háború miatt ismét nagyfokú bizonytalanság uralkodott el a világban. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a hazai makrogazdasági elemzőknek a januári 0,3 százalékos éves ipari növekedési adatára adott gyorsreakcióiból szemezgettünk.

El kell oszlatni egy tévhitet az orosz energiaszállításokról – figyelmeztet Bod Péter Ákos

El kell oszlatni egy tévhitet az orosz energiaszállításokról – figyelmeztet Bod Péter Ákos

A Klasszis Média állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár legújabb cikkében azt írja, az orosz energiafüggőség nem ment meg minket az izraeli-iráni háború drágító hatásától.

Itt a fordulat? Csaknem két éve nem mondhatott ilyet Nagy Márton

Itt a fordulat? Csaknem két éve nem mondhatott ilyet Nagy Márton

A nemzetgazdasági miniszter által felügyelt ipar ha hajszálra is, de januárban magasabb szintet ért el, mint egy hónappal korábban. Hasonlóra utoljára huszonhárom hónapja, 2024 februárjában volt példa.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168