Messiék a legvégéig kapura sem lőttek, mégis emberelőny kellett a spanyoloknak a vb-győzelemhez

A spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin csapatot vasárnap az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság New York-i döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes.

Az egész meccsen fölényben futballozott az Európa-bajnok, amit jól mutat, hogy az Enzo Fernandez kiállítása miatt a rendes játékidő legvégén emberhátrányba kerülő dél-amerikaiaknak mindössze két gólszerzési kísérletük volt a 120 perces találkozón, de azok sem találtak kaput. A finálét eldöntő találatot végül Ferran Torres szerezte a 106. percben.

Spanyolország története első vb-diadalát 2010-ben szintén hosszabbításban vívta ki. A Copa America-címvédő Argentína hetedik vb-döntőjén negyedszer maradt alul.

A több mint egy hónapon át tartó torna döntőjét soha nem látott körítés előzte meg, olyan világsztárok léptek fel, mint a Post Malone, Tom Cruise, Robbie Williams vagy éppen Nicole Scherzinger. A sportág legértékesebb trófeáját pedig egy-egy argentin és spanyol futballsztár, Mario Kempes és Andrés Iniesta, továbbá a spanyol teniszező Carlos Alcaraz és a dél-koreai színész, Ho Jeon hozta a játéktérre, a labdával pedig a világhírű színész, Timothée Chalamet érkezett a pályára.

A finálé aztán tökéletes futballidőben, de a magyar idő szerint 21 órára tervezetthez képest némi csúszással kezdődött el. A spanyolok azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést, az nem volt váratlan, hogy egyértelműen többet birtokolták a labdát, viszont a korábbiakhoz képest támadóbb szellemben léptek fel, így rögtön a meccs elején vezettek néhány ígéretes támadást, az egyik ilyen végén Yamal megpattanó lövését védte Martinez. A túloldalon csupán Messi kiugratása okozott izgalmat, de ekkor a másik hálóőr a kapujából messze kifutva tisztázott az argentin csapatkapitány elől. Ezeket a jelenteket leszámítva aztán éppen olyanná szelídült a találkozó képe, mint amit a szakemberek vártak, azaz az Európa-bajnok ugyan kétszer annyit birtokolta a labdát, de helyzeteket nem tudott kidolgozni a szervezett argentin védelem ellen, hiába passzolgatott az argentin térfélen, fordítva pedig a dél-amerikaiak nem igazán tudtak labdával átjutni a félpályán, mert a spanyolok remek labda nélküli játékkal rendre visszaszerezték a játékszert. Az ivószünet után is minden ugyanabban a mederben folytatódott, Cucurella és Baena egy-egy jó megoldása révén a spanyolok bal oldala jobbnak tűnt, de a beadásokat rendre tisztázták a rivális védők. A szünetig hátralévő időben Oyarzabalnak volt egy kaput eltaláló lövése, viszont nem ment eléggé sarokra a labda, így Martineznek nem okozott gondot a hárítása. Az első félidő krónikájához tartozott még, hogy Lisandro Martinezt sérülés miatt elvesztette Dél-Amerika bajnoka, helyére a rutinos Otamendi állt.

A vb-döntők történetének első félidei show-ja igazi sztárparádét hozott Madonna, Justin Bieber és Shakira révén, de feltűnt két egykori brazil futballcsillag is Ronaldo és Ronaldinho személyében. A produkció nyomán több mint 25 percesre nyúlt szünetet követően változást jelentett, hogy még töredezettebbé vált a játék a sok apró szabálytalanság következtében, elsősorban a címvédő váltott keményebb stílusra. A spanyolok meddő mezőnyfölényéről mindent elárult, hogy a világbajnoknak még csak kapura lövési kísérlete sem volt a második félidei ivószünetig, sőt erre igazán esély sem kínálkozott, miközben az európai együttes időről időre tesztelte Martinezt, de igazán nem voltak pontosak a befejezések, így bravúrra nem volt szüksége az argentin kapusnak. A mérkőzés utolsó negyedében is tökéltesen működött Spanyolország letámadása, ezzel teljesen megfojtotta az ellenfél akcióit, viszont a kapu előtt továbbra sem találta a megfelelő megoldásokat, mert sem a lövések, sem a fejesek nem mentek kellően a sarok irányába. Argentína a rendes játékidő végéig lehozta úgy a döntőt, hogy még kísérlete sem volt a gólszerzésre, ráadásul emberhátrányban kellett megvívnia a hosszabbítást, mert Fernandez második sárga lappal a kiállítás sorsára jutott.

Emberelőnyben még nyomasztóbbá vált a spanyol fölény, de Pedri emeléséről Williams lemaradt, így Martinez nagy vetődéssel hárított, majd Williams ugyan a hálóba lőtt, ekkor viszont Merino szabálytalansága miatt a bíró érvénytelenítette a találatot. Ebben a periódusban már nagy helyzete is volt a spanyol együttesnek, de Merino közelről a bal sarok mellé fejelt. Térfélcserét követően az első spanyol akcióból a 20. lövés és a 12. kaput eltaláló kísérlet már gólt eredményezett, így Argentínának 14 perce maradt, hogy emberhátrányban egyenlítsen, miközben még egyszer sem vette célba a spanyol kaput. Ez a lehetetlennek tűnő küldetés nem járt sikerrel, sőt még Torres szerzett újabb lesgólt, de azt hiába érvénytelenítették, Spanyolország 16 év elteltével így is másodjára ült a futballvilág trónjára, mert egy szöglet után Argentína egyetlen helyzetét Simeone fölé vágta.