3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró AI - Mesterséges intelligencia GKI

Mesterséges intelligenciára váltanak a cégek?

mfor.hu

Egyre többen használják az AI-t.

A GKI 2025 júliusában felmérést végzett a hazai vállalatok körében a mesterséges intelligencia használatával, elterjedtségével kapcsolatban, amelyre összesen 390 cég válaszolt. Melyik szektorokban használják leginkább az AI-t, hol tervezik bővíteni a használatot és milyen cégeknél vannak már belső szabályozások annak használatára? Az alábbiakban ezekre a kérdésekre vonatkozóan ismertetjük felmérésünk eredményeit.

A cégek 32 százaléka használ mesterséges intelligencián alapuló szoftvert, alkalmazást (AI, MI). A szolgáltató szektorban cégek több mint fele (53 százalék), a kereskedelmi szektor esetén 42 százalék használ AI-t. Az építőipari (19 százalék) és ipari cégek (29 százalék) esetében ez az arány szerényebb, de közel sem elhanyagolható, tekintettel arra, hogy ezen szektorok esetén az AI integrálása a tevékenység természetéből fakadóan nehezebb.

A mesterséges intelligencia által generált szövegek felismerése egyre nehezebb
A mesterséges intelligencia által generált szövegek felismerése egyre nehezebb
Fotó: DepositPhotos.com

Az AI-val kapcsolatosan fontos kérdés a szabályozás és a kontrollált használat, amelyre ritkán látunk példát: azon cégek körében, amelyek mesterséges intelligencián alapuló szoftvereket használnak, csupán 17 százaléknál létezik valamilyen belső szabályozás. A szabályozás hiányát a technológia viszonylagos újdonsága magyarázza; az MI használatával kapcsolatos működési modellek és rutinok még nem lettek kellőképpen kidolgozva a cégeknél. Bár összességében alacsony a belső szabályozással rendelkező vállalatok aránya, szektoronként vizsgálva jól látható, hogy minél nagyobb egy ágazatban az MI-t használó cégek aránya, annál magasabb a belső szabályozással rendelkező vállalatok hányada.

Az MI alkalmazások további kiterjesztését a már ilyet használó cégek 88 százalék tervezi. A szolgáltató szektorban működő vállalatok – amelyek jelenleg is a legnagyobb arányban alkalmaznak AI-t – tervezik leginkább bővíteni a technológia munkahelyi használatát: 97 százalékuk számol további fejlesztéssel. A kereskedelemben a cégek 74 százaléka tervezi az MI további használatát, amivel jócskán elmarad a szolgáltató szektortól. Az iparban és az építőiparban – bár az AI használata jelenleg kevésbé elterjedt – a technológiát már alkalmazó vállalatok jelentős hányada szintén további bővítést tervez. Az ipari cégek nagyobb aránya tervezi növelni a technológia használatát, mint a kereskedelemben, ahol már sokkal elterjedtebb az AI használata.

A további AI bővítést tervezők magas hányada jól jelzi, hogy a jövő munkavégzési folyamatait a legtöbb cég az MI gyakori használatával képzeli. Az alacsony szintű belső szabályozás rámutat a bizonytalanságra és az ismerethiányra, jelezve, hogy a cégeknél még nincs meg a szükséges tudás a kockázatok azonosításához és a felelős alkalmazás eljárásainak kialakításához.

Míg az építőiparban és az iparban még nem igazán tudták integrálni az AI-t a munkavégzésbe, addig a szolgáltató és a kereskedelmi szektorban már magas, de még kezdeti fázisú az AI elterjedtsége. A mesterséges intelligencia hatékony munkahelyi alkalmazása a piaci verseny egy fontos új szegmense lehet a jövőben. Bár a belső szabályozások korlátozhatják az MI teljes potenciáljának kiaknázását, ezek nyújtanak garanciát a belső kockázatok kezelésére és a konzisztens, magas minőségű munkavégzés biztosítására.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Abból is Mészáros Lőrinc gazdagodhat, ha a Fradi eladja a legértékesebb játékosát?

Tóth Alex érdekeit a felcsúti milliárdos által alapított játékosügynökség képviseli.

Foghatják a fejüket a médiacégek: így tér vissza a reklámadó

A magyarországi reklámadó szabályozás jelenleg felfüggesztett állapotban van: az adókulcs 0%, így gyakorlatilag nincs adófizetési kötelezettség. A 2025. őszi adócsomag azonban váratlan fordulatot hozott: 2026. július 1-jétől újra életbe lép a 7,5 százalékos adó, holott a piaci szereplők legkorábban a 2027-es évtől várták annak visszavezetését. Ez új helyzetet teremt a médiacégek és reklámozók számára.

Egy lista, ahol egész jól állunk az országok között

Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya Európában, akik időben fizetik számláikat: a két évvel ezelőtti 63 százalékhoz képest 2025-re 76 százalékra emelkedett az arányuk az Intrum követeléskezelő éves Európai Fogyasztói Fizetési Jelentése (ECPR) szerint.

A magyar gigantikus áfacsalás mögött az orosz titkosszolgálat állhat?

Közel 70 milliárd forintot vihettek ki az országból azok az ismeretlen tettesek, akik tavaly jelentősen megforgatták a magyar gázpiacot. Erre egyre több bizonyíték van, ugyanis egyre több nyilatkozó is erre utal. 

Ilyen olcsó is nagyon rég volt a földgáz

Ilyen olcsó is nagyon rég volt a földgáz

A béke hírére csökken az ár?

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

Bekeményítene az Európai Bizottság.

Hiányzik 3600 milliárd, de Nagy Mártonék szerint minden rendben

Hiányzik 3600 milliárd, de Nagy Mártonék szerint minden rendben

Többet keresett, de sokkal többet is költött a kormány.

Még valakiket sikerült magára haragítania Lázár Jánosnak

Még valakiket sikerült magára haragítania Lázár Jánosnak

Nem tetszenek az új korlátozások a fuvarozóknak.

Ne siessen tankolni, keddtől olcsóbb lehet!

Ne siessen tankolni, keddtől olcsóbb lehet!

Sok kicsi sokra megy?

Novák Katalin rekordösszeget adott az állami gondozott gyerekeknek

Novák Katalin rekordösszeggel feledtetné a kegyelmi botrányt

A volt államfő eddig sokkal jobban szétaprózta a rendelkezésére álló 73 millió forintos adománykeretet.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168