Mészáros Lőrinc 44 milliárd forint sorsáról döntött május 29-én

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Persze vannak veszteségek is: az alcsútdobozi golfklubot működtető cégben, a Golf & Country Máriavölgy Zrt.-ben 49,7 százalékos tulajdonos Mészáros Lőrinc központi cége, de itt 181 milliós negatav eredményt könyveltek el év végén.

A Baba Patika magazin is nyereséges lett.

Kapcsolódó cikk Kiderült, hogyan teljesített Mészáros Lőrinc gyerekáruháza és luxusfogászata A Baba Patika magazin is nyereséges lett.

A többi 27 cég ennél sokkal kisebb összegekkel dolgozik. A flottatendereken taroló Mészáros M1 Kft. legfrissebb beszámolója szerint 18,4 milliárdos forgalmat bonyolított tavaly és 1,1 milliárdos eredményt ért el. 156 millió forint nyereséget hozott össze tavaly a Magyar Sportmárka Zrt., amely a 2Rule sportruházati márka mögött áll. Ez ugyan kevesebb, mint az egy évvel korábbi 213 millió forint, viszont a vállalat 2017-es megalapítása óta most első alkalommal fizet osztalékot. Egész pontosan 100 millió forintot vesz ki belőle a tulajdonos, Mészáros Lőrinc Talentis Group Zrt.-je.

A teljesség igénye nélkül: a Talentis Group Zrt. tulajdonos építőipari cégben, étteremben, autókereskedésben, őrző-védő cégben, rendezvényszervező cégben, golfklubban és mezforgalmazó társaságban is. A legtöbb pénz három cégnek köszönhető:

Csak 1,1 milliárd forint osztalékot vesz ki Mészáros Lőrinc a 100 százalékos tulajdonában lévő Talentis Group Zrt.-ből, pedig a felcsúti milliárdos egyik központi cége 44,3 milliárd forintos nyereséggel zárt 2024-ben, derül ki a társaság beszámolójából. A maradék 43,2 milliárd forintra most nem volt szüksége Mészárosnak, ezért azt az eredménytartalékban hagyta. A Talentis Group Zrt. döntően kapott osztalékokból halmozta fel ezt a 44,3 milliárd forintos adózott nyereséget: 30 cégben tulajdonos, így 30 cégből áramolhatott felé az osztalék.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!