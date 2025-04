Mészáros Lőrinc a drága műszaki vizsgákon is nagyot kaszálhat

Mészáros Lőrinc cégbirodalma egy meglepő profilú és nevű vállalkozással bővült. A felcsúti milliárdos az Opten nyilvános adatbázisa szerint március 13-a óta a Hármas Járműjavító Kft. tulajdonosa is. A céget április 10-én jegyezték be, tulajdonosa pedig a Talentis Agro Zrt., amely Mészáros mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatcsoportjához tartozik. Eddig kizárólag agrárcégek tartoztak a holdinghoz, például a Búzakalász 66 Felcsút Kft., a Békésland Kft., vagy a nemrég felvásárolt Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.

Az új cég – ahogy a neve is mutatja – egészen más főtevékenységgel indult: gépjárművek javításával és karbantartásával foglalkozik.

Emellett szerepel a profiljában gépjárműalkatrészek és -tartozékok kiskereskedelme, műszaki vizsgálat, valamint 3,5 tonna feletti járművek bérbeadása is. Hogy miért éppen a Hármas Járműjavító Kft. nevet kapta a szerviz, nem tudni – mindenesetre Egyes vagy Kettes Járműjavító Kft. nem szerepel a felcsúti vállalkozó érdekeltségei között. A cég bázisa a Felcsút és Bodmér között fekvő, kukoricások közé ékelődő telephely, ahol eddig is a Mészáros-birodalom szervize működött.

Néha a traktor is elromlik

Fotó: MTI

Mint kiderült, nem ez az első autószervizzel foglalkozó vállalkozás a leggazdagabb magyar érdekeltségei között – vagyis a cégcsoport már korábban is szerzett tapasztalatot ezen a területen. A Mészáros Autó Javító Kft. 2011 óta létezik, és nemcsak személyautók, hanem motorok, buszok, teherautók, traktorok és munkagépek javítását is vállalja. A nyilvános adatbázisok szerint a céget tavaly nyáron átnevezték Mészáros M1 Szerviz Kft.-re, amely jelenleg Budaörsön működik, és elsősorban a Volkswagen, SEAT, Škoda, CUPRA, Ford és Hyundai márkaszervizeként üzemel. Ez akár indokolhatja is, hogy szükség volt egy újabb szervizcég alapítására, amely már a mezőgazdasági holding részeként járulhat hozzá a közös vállalati struktúrához. Hogy pontosan milyen céllal hozták létre a Hármas Járműjavítót, arról megkérdeztük a Talentis Agro Zrt.-t, amint válasz érkezik, frissítjük cikkünket.

A nagy üzlet a műszaki vizsga – ez a terület mostanában különösen jövedelmező lehet, hiszen, mint annyi minden más, ez is brutálisan megdrágult Magyarországon. Még januárban jelentették be, hogy február 1-jétől jelentősen emelkedik a műszaki vizsgák hatósági díja: egy átlagos személyautó vizsgáztatása közel 50 ezer forintba kerül. Az M1 kategóriájú járművek alapdíja 16 290 forintról 26 700 forintra nőtt, de a magán-vizsgaállomások ennél is magasabb piaci árat számítanak fel – így a korábbi 25-30 ezer forintos költség helyett mostantól 50 ezer forint körüli összeggel kell számolni.

A helyzet a nagyobb járműveknél még rosszabb: például egy nyerges vontató műszaki vizsgáztatása akár 150 ezer forintba is kerülhet.

Hogy a műszaki vizsga érdekli a NER-t, arról lapunk is beszámolt. A Pintér Sándor belügyminiszter három lánya által tulajdonolt Trium-Itech Zrt.-hez került ugyanis tavaly nyáron a műszaki vizsgasor elsőszámú gyártója, az Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft. Ez Magyarország egyik legnagyobb járműdiagnosztikai eszközeit gyártó cége.

Kapcsolódó cikk Ezentúl Pintér Sándor belügyminiszter lányai profitálnak a műszaki vizsgákból A belügyminiszter három lánya átvette a műszaki vizsgasor elsőszámú gyártóját. Eddig nem sok közük volt a kocsikhoz.

A műszaki vizsga területén nem ritkák a bűncselekmények sem, amely összefüggésben lehet a magas árakkal. Februárban például hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vádat a Tapolcai Járási Ügyészség két volt műszaki vizsgabiztossal, valamint egy cinkostársukkal szemben. Az elkövetők együttműködése révén számos lassú jármű és pótkocsi szabálytalanul kapott friss műszakit.