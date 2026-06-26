Mészáros Lőrinc a jövőben is sorra nyerheti közbeszerzéseket? Itt a minisztériumi válasz

Még korai hosszútávú következtetéseket levonni, de április 12-e, vagyis a parlamenti választások óta nem nyertek el új közbeszerzést a NER korábbi legnagyobb cégei. Bár az új minisztériumok még csak néhány hete léteznek és még alig írhattak ki új tendert, a Közbeszerzési Értesítőben április 12-e óta nem találni olyan közbeszerzést, amelyet például Mészáros Lőrinc valamelyik cége nyert volna el.

Legutóbb március közepén lehetett arról olvasni, hogy a Mészáros és Mészáros Zrt. nyerte el azt a közbeszerzést, amit még a Lázár János által vezetett Építési és Közlekedési Minisztérium írt ki a tatabányai ipari-innovációs terület fejlesztésére: a négy pályázó közül győztesként kikerülő cég 13,48 milliárd forintért vállalta el a munkát. A legalacsonyabb árat a Mészáros és Mészáros adta, a Szabadics Zrt. ajánlata 13,89 milliárd forint volt, az osztrák Swietelskyé 14,2 milliárd forint, a francia Colasé pedig 14,99 milliárd forint.

Mészáros Lőrinc cégei nyugodtan pályázhatnak – de nyerhetnek-e?

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az április 12-i választások után csak egy hír volt arról, hogy a NER vagy csatolt részei behúztak volna egy közbeszerzést. Május közepén derült ki, hogy összesen 7,3 milliárd forintot kaphatnak a Homlok-család cégei állami közbeszerzésekért, amelyeket még a Fidesz-kormány alatt írtak ki. A MÁV pályafelújítási munkákra hirdette meg a két tendert, a nyertes fővállalkozó alvállalkozói mindkét esetben Mészáros Lőrinc korábbi vejének, Homlok Zsoltnak a cégei.

Mivel a Tisza Párt gazdasági és korrupcióellenes programjának egyik központi eleme a túlárazott állami közbeszerzések és a pazarló presztízsberuházások felülvizsgálata, ezért joggal merül fel a kérdés, hogy az új kormány ideje alatt is nyerhetnek-e közbeszerzést a NER-es vállalkozások. A párt becslései szerint az ilyen tenderek leállításával, szigorúbb ellenőrzésekkel és a verseny tisztaságának helyreállításával évente akár több ezer milliárd forintot lehet megtakarítani az államháztartásban.

Még januárban, tehát a kampány elején közölte például a párt, hogy az Orbán-rendszer egyik fő nyertese Mészáros Lőrinc volt, aki 2025-re 1749 milliárd forintos vagyonával Magyarország leggazdagabb embere lett. Építőipari, energetikai és turisztikai érdekeltségei szerintük döntően állami megrendelésekre és uniós pénzekre épültek, a túlárazott közbeszerzések pedig üzleti modellé váltak.

A legnagyobb állami beruházásokat a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) fogja koordinálni, ezért tőle kérdeztük meg, hogy a minisztérium által a jövőben tervezett közbeszerzéseken nyerhetnek-e a NER vállalkozói.

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a kormány álláspontja változatlan: minden beszerzés esetében a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelő, nyílt és átlátható eljárások lefolytatása az elvárás. Egyértelmű, legalábbis a Tisza-kormány számára, hogy mi nem határozzuk meg előre, hogy egy adott közbeszerzésen mely vállalkozások indulhatnak vagy nyerhetnek, kizárólag a legjobb ár-érték arány, a szakmai alkalmasság és a közérdek érvényesülése a szempont

- válaszolta lapunknak a KBM.

A válasz alapján arra következtethetünk, hogy ha Mészáros Lőrinc valamelyik cége adja a legjobb ajánlatot, akkor elvileg nyerhet is a versenyben.

Ugyanakkor az már egy konkrét döntése volt a Tisza-kormánynak, hogy átalakítják a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, így megszűnik az a kényszer, hogy minden állami szervezet csak ezen a szervezeten keresztül rendelhet. Ezzel gyakorlatilag vége a túlközpontosított kommunikációs és rendezvényszervezési, valamint szervezetfejlesztési beszerzéseknek. A Belügyminisztérium be is jelentette, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) azonnali hatállyal felmondta a Lounge Event Kft.-vel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződéseit. Ezek Balásy Gyula cégei.

Kapcsolódó cikk Retteghet a NER? Tömegesen indulhatnak a közvagyonvédelmi vizsgálatok A tenderkirály korábban Mészáros Lőrinc volt.

Hasonló kérdések már felmerültek 2019-ben is, amikor Tarlós István után Karácsony Gergely lett a főpolgármester. Emlékezetes, hogy a Széchenyi Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzési eljárást végül az A-Híd Építő Zrt. nyerte 2021-ben nettó 18,8 milliárd forintos ajánlattal.

Ugyanakkor a közbeszerzés előtt a főpolgármester elmondta: ismeri a magyar építőipart, tudja, hogy van a Mészáros Lőrinc, a Mészáros Lőrinc és Társa és a Mészáros Lőrinc és Fia. Két évvel később pedig úgy fogalmazott: ha Mészáros Lőrinc lett volna a legolcsóbb, és lettek volna megfelelő referenciái, akkor ő csinálta volna a Lánchidat; neki nem célja érdeksérelmet okozni a NER-nek vagy a fideszes gazdasági holdudvarnak.

A közbeszerzési tenderbajnokokkal korábban a Transparency International Magyarország foglalkozott alaposabban. Például megállapította, hogy a 2021 és 2023 között Magyarországon elnyert közbeszerzések majdnem negyedén négy ember cégei osztozkodtak. A tenderbajnok egyértelműen Mészáros Lőrinc lett, akinek cégei az összes magyar közbeszerzés 8,6 százalékát nyerték el ebben az időszakban, 1090 milliárd forint értékben.