5p
Makró Közbeszerzés Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrinc a jövőben is sorra nyerheti közbeszerzéseket? Itt a minisztériumi válasz

Vég Márton
Vég Márton

2021 és 2023 között Mészáros Lőrinc volt a közbeszerzési tenderbajnok, de nagy kérdés, hogy mi lesz a Tisza-kormány ideje alatt a cégeivel. Az új közbeszerzéseken mindenesetre elindulhatnak.

Még korai hosszútávú következtetéseket levonni, de április 12-e, vagyis a parlamenti választások óta nem nyertek el új közbeszerzést a NER korábbi legnagyobb cégei. Bár az új minisztériumok még csak néhány hete léteznek és még alig írhattak ki új tendert, a Közbeszerzési Értesítőben április 12-e óta nem találni olyan közbeszerzést, amelyet például Mészáros Lőrinc valamelyik cége nyert volna el.

Legutóbb március közepén lehetett arról olvasni, hogy a Mészáros és Mészáros Zrt. nyerte el azt a közbeszerzést, amit még a Lázár János által vezetett Építési és Közlekedési Minisztérium írt ki a tatabányai ipari-innovációs terület fejlesztésére: a négy pályázó közül győztesként kikerülő cég 13,48 milliárd forintért vállalta el a munkát. A legalacsonyabb árat a Mészáros és Mészáros adta, a Szabadics Zrt. ajánlata 13,89 milliárd forint volt, az osztrák Swietelskyé 14,2 milliárd forint, a francia Colasé pedig 14,99 milliárd forint.

Mészáros Lőrinc cégei nyugodtan pályázhatnak – de nyerhetnek-e?
Mészáros Lőrinc cégei nyugodtan pályázhatnak – de nyerhetnek-e?
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az április 12-i választások után csak egy hír volt arról, hogy a NER vagy csatolt részei behúztak volna egy közbeszerzést. Május közepén derült ki, hogy összesen 7,3 milliárd forintot kaphatnak a Homlok-család cégei állami közbeszerzésekért, amelyeket még a Fidesz-kormány alatt írtak ki. A MÁV pályafelújítási munkákra hirdette meg a két tendert, a nyertes fővállalkozó alvállalkozói mindkét esetben Mészáros Lőrinc korábbi vejének, Homlok Zsoltnak a cégei.

Mivel a Tisza Párt gazdasági és korrupcióellenes programjának egyik központi eleme a túlárazott állami közbeszerzések és a pazarló presztízsberuházások felülvizsgálata, ezért joggal merül fel a kérdés, hogy az új kormány ideje alatt is nyerhetnek-e közbeszerzést a NER-es vállalkozások. A párt becslései szerint az ilyen tenderek leállításával, szigorúbb ellenőrzésekkel és a verseny tisztaságának helyreállításával évente akár több ezer milliárd forintot lehet megtakarítani az államháztartásban.

Még januárban, tehát a kampány elején közölte például a párt, hogy az Orbán-rendszer egyik fő nyertese Mészáros Lőrinc volt, aki 2025-re 1749 milliárd forintos vagyonával Magyarország leggazdagabb embere lett. Építőipari, energetikai és turisztikai érdekeltségei szerintük döntően állami megrendelésekre és uniós pénzekre épültek, a túlárazott közbeszerzések pedig üzleti modellé váltak.

A legnagyobb állami beruházásokat a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) fogja koordinálni, ezért tőle kérdeztük meg, hogy a minisztérium által a jövőben tervezett közbeszerzéseken nyerhetnek-e a NER vállalkozói.

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a kormány álláspontja változatlan: minden beszerzés esetében a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelő, nyílt és átlátható eljárások lefolytatása az elvárás. Egyértelmű, legalábbis a Tisza-kormány számára, hogy mi nem határozzuk meg előre, hogy egy adott közbeszerzésen mely vállalkozások indulhatnak vagy nyerhetnek, kizárólag a legjobb ár-érték arány, a szakmai alkalmasság és a közérdek érvényesülése a szempont

- válaszolta lapunknak a KBM.

A válasz alapján arra következtethetünk, hogy ha Mészáros Lőrinc valamelyik cége adja a legjobb ajánlatot, akkor elvileg nyerhet is a versenyben.

Ugyanakkor az már egy konkrét döntése volt a Tisza-kormánynak, hogy átalakítják a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, így megszűnik az a kényszer, hogy minden állami szervezet csak ezen a szervezeten keresztül rendelhet. Ezzel gyakorlatilag vége a túlközpontosított kommunikációs és rendezvényszervezési, valamint szervezetfejlesztési beszerzéseknek. A Belügyminisztérium be is jelentette, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) azonnali hatállyal felmondta a Lounge Event Kft.-vel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződéseit. Ezek Balásy Gyula cégei.

Hasonló kérdések már felmerültek 2019-ben is, amikor Tarlós István után Karácsony Gergely lett a főpolgármester. Emlékezetes, hogy a Széchenyi Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzési eljárást végül az A-Híd Építő Zrt. nyerte 2021-ben nettó 18,8 milliárd forintos ajánlattal.

Ugyanakkor a közbeszerzés előtt a főpolgármester elmondta: ismeri a magyar építőipart, tudja, hogy van a Mészáros Lőrinc, a Mészáros Lőrinc és Társa és a Mészáros Lőrinc és Fia. Két évvel később pedig úgy fogalmazott: ha Mészáros Lőrinc lett volna a legolcsóbb, és lettek volna megfelelő referenciái, akkor ő csinálta volna a Lánchidat; neki nem célja érdeksérelmet okozni a NER-nek vagy a fideszes gazdasági holdudvarnak.

A közbeszerzési tenderbajnokokkal korábban a Transparency International Magyarország foglalkozott alaposabban. Például megállapította, hogy a 2021 és 2023 között Magyarországon elnyert közbeszerzések majdnem negyedén négy ember cégei osztozkodtak. A tenderbajnok egyértelműen Mészáros Lőrinc lett, akinek cégei az összes magyar közbeszerzés 8,6 százalékát nyerték el ebben az időszakban, 1090 milliárd forint értékben.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Estére benézett 355 alá az euró, erősödött a forint

Estére benézett 355 alá az euró, erősödött a forint

Mindhárom főbb devizához viszonyítva erősödött a magyar fizetőeszköz csütörtökön.

KP_Equilor

Megszólalnak az alapkezelők, akik már a választások előtt látták, mi fog történni a magyar piacon

Bár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) június 23-i, 25 bázispontos kamatcsökkentése után gyengült a forint, az április 12-i országgyűlési választások óta sokéves csúcsokat döntött a hazai fizetőeszköz árfolyama. A 10 éves magyar államkötvények hozama eközben lehagyta a lengyelét, és – elsősorban az euró bevezetésének ígérete miatt – folyamatosan szűkül a magyar eszközök kockázati felára. A felértékelődést és a Tisza Párt győzelmét már a választásokat megelőzően árazta a piac, amit az Equilor Alapkezelőnél is előre láttak. 

Drónok, migránsok és maffiák ellen is közösen védekeznének a V4 országok

Ezek a jelen és jövő legfontosabb kihívásai.

Újabb kerület vezetésének lett elege az Airbnb-ből

Újabb kerület vezetésének lett elege az Airbnb-ből

Kész a koncepció, már októberben dönthet Józsefváros önkormányzata a jövő évtől hatályos Airbnb-szabályozásról. A tervek szerint a kerületi lakások legfeljebb 3,5 százalékát lehetne rövid távra kiadni.

Sem olcsóbb, sem drágább nem lesz a tankolás

Sem olcsóbb, sem drágább nem lesz a tankolás

Péntektől sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik.

Megszűnik a kekva, újra állami tulajdon lesz a ZalaZONE

Megszűnik a kekva, újra állami tulajdon lesz a ZalaZONE

Az illetékes minisztérium első feladata az lesz, hogy alaposan átvilágítsa a ZalaZONE cégeit.

Megugrott a csoportos létszámleépítések száma, évek óta nem ingáztak ilyen sokan külföldre

Év végéig emelkedhet a munkanélküliség, évek óta nem ingáztak ilyen sokan külföldre

A vártnál kedvezőbb munkaerőpiaci adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) májusban. Trendfordulóról azonban nem beszélhetünk, sőt, az elemzők szerint az év végéig emelkedhet a munkanélküliség Magyarországon. A legnagyobb ellenség a demográfia, amivel szemben részben a külföldre ingázó magyarok hazacsábításával lehetne felvenni a kesztyűt – számuk sokéves csúcsra emelkedett. 

Leginkább az alacsonyabb iskolai végzettségű férfiak nézik ameccseket

Idea: leginkább az alacsonyabb iskolai végzettségű férfiak nézik a meccseket

A legnépszerűbb vb-résztvevő válogatottaknak akár többszázezres hazai tábora is van.

Pénteken sztrájkolnak a kisebb benzinkutak

Pénteken sztrájkolnak a kisebb benzinkutak

Elegük van a hatósági árból.

Media1: Pénteken végleg vége a Megafonnak

Media1: Pénteken végleg vége a Megafonnak

A hálózat összes munkavállalóját kirúgták.  

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől

Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG