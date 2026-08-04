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Makró Gáz Mészáros és Mészáros Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrinc a választások előtt 12 nappal ütött nyélbe egy „gázos” üzletet

Vég Márton
Vég Márton

Évente akár 100 ezer gázmérőt is legyárt a cég, amely a felcsúti milliárdos érdekeltségei közé került.

Már Mészáros Lőrinc érdekeltségei közé tartozik az MVM volt gázmérőket gyártó cége, ugyanis 2026. március 31-én, tehát 12 nappal az országgyűlési választások előtt, lezárult az a tranzakció, amelynek keretében a szentendrei Flogiston Kft. korábbi tulajdonosi köréből a Metrinox Zrt. tulajdonába került. Az Opten adatbázisa szerint június 8-án jegyezték be a tulajdonosi változást. Az 2025 egyik legmeglepőbb üzlete volt, hogy okosmérőkön gazdagodhat tovább a felcsúti milliárdos. A Metrinox Zrt.-t tavaly szeptemberben alapították, többségi tulajdonosa a részvények 65 százalékával a Mészáros Lőrinc birodalmához tartozó Status Energy Kft., kisebbségi tulajdonosa a maradék részvénycsomaggal pedig az NRGWorks Kft. lett. Ez utóbbi cég a Flogiston Kft. esetében is kulcsszerepet játszik.

Mészáros Lőrincnek pörögnek a számok
Mészáros Lőrincnek pörögnek a számok
Fotó: MTI

Szintén tavaly szeptemberben történt, hogy az NRGWorks Kft. a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével megvette az állami MVM-től a Flogiston 100 százalék mértékű, 110 millió forint névértékű üzletrészét. Az NRGWorks azonban csak nagyjából hat hónapig volt egyedüli tulajdonos, hiszen idén március 31-től már a Metrinox Zrt. leánycégének nevezhető, amiben a Mészáros Lőrinc céghálójához tartozó Status Energy Kft. a többségi tulajdonos. 

A Flogiston Kft. 1990 óta Magyarország egyik vezető gázmérőgyártó, -javító és -hitelesítő vállalata. Tevékenysége kiterjed a háztartási és ipari membrános gázmérők gyártására, a gázmérők és térfogatáram-korrektorok felújítására és szervizére

- olvasható a cég honlapján.

Az elmúlt több mint három évtized alatt a cég 1,5 milliónál is több gázmérőt gyártott le, éves kapacitása pedig meghaladja a 100 ezer darabot. Az egyesülés eredményeként a cég szerint olyan szakmai műhely jön létre, amely a gyártás, a hitelesítés, a szerviz és az innováció teljes lefedettségét képes egy szervezeti kereten belül biztosítani – a hagyományos membrános mérőktől a digitális, okosmérési megoldásokig. Ezzel a Metrinox és a Flogiston együtt a hazai földgázmérő-piac meghatározó, nemzetközi szinten is versenyképes szereplőjévé válik a megítélésük szerint.

Stabilan nyereséges cégről van szó, a Flogiston 2025-ben kétmilliárd forintos forgalommal és 96,2 millió forintos profittal zárt. A bevétel jelentős része abból származik, hogy feljogosított márkaszervizként a Dresser, Itron, Actaris, Pietro Fiorentini, Elster-Instromet és GWF gázipari berendezések teljes körű szakszervizét is biztosítják.

Az említett NRGWorks Kft. a siófoki Vabeko Kft. leánycége, tulajdonosa Bernula János és családja. Az ő neve akkor került be a sajtóba, amikor Rogán Antal volt kabinetminiszter még 2019-ben a válása miatt egy II. kerületi, háromszintes, közel 2000 négyzetméteres házba költözött be, amit a 444.hu vett észre. Az EzaLényeg szerint korábban a telek Mészáros Lőrincé volt, de a 444 a földhivatali adatokra rápillantva azt látta, hogy a telek utolsó tulajdonosa már a Vabeko Kft. A cégnek korábban a Mészáros és Mészáros Kft.-vel közös üzletei voltak. Öt keretmegállapodást is kötöttek 2018 június óta a Nemzeti Közművek leányvállalataival. Ebből három tisztán a Mészáros-Vabeko párosé (9 milliárd gázelosztó vezeték építési munkáira, 16 milliárd gázhálózat rekonstrukcióra), két másikban pedig ugyan van másik cég is, de a legtöbb munkát Mészáros és Bernula viszi a 22 milliárd forintos keretből.

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